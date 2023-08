La madre de Angus Cloud habla alto y claro sobre la muerte de su hijo: no fue intencionada | GETTY IMAGES

El 31 de julio la noticia de la muerte de Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco en la serie Euphoria, a sus 25 años en su casa de Oakland, en California, conmocionó a prensa y redes sociales.

El actor estaba lidiando con la muerte de su padre, que había fallecido a mediados de julio, y había sido transparente en ocasiones sobre el estado de su salud mental.

"Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos de muchos modos. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Él había hecho pública su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio", expresaba su entorno en el comunicado de su muerte.

Tras una oleada de especulaciones que ha inundado la prensa y las redes sociales, Lisa Cloud, madre del actor, ha desmentido que se tratase de un suicidio a través de un post de Facebook, pues pese a que estaba luchando contra la recentísima pérdida de su padre, tenía ánimo y planes de futuro.

"Amigos, quiero que sepáis que aprecio el amor hacia mi familia en este momento complicado. También quiero que sepáis que pese a que mi hijo estaba en un profundo duelo por la prematura muerte de su padre de mesotelioma, su último día fue alegre", ha expresado su madre en el post antes de comenzara enumerar que el actor estuvo organizando su habitación y hablando de ayudar a algunos miembros de su familia con los pagos de la universidad.

"No sé lo que se metio en su cuerpo después de eso. Solo se que puso su cabeza sobre el escritorio en el que estaba trabajado en un proyecto de arte, se durmió y no se despertó". Descubrimos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está abundantemente claro que no intentaba quitarse de este mundo", ha expresado sin lugar a dudas.

"Posts en redes sociales sugieren que su muerte fue intencionada. Quiero que sepáis que no es el caso. Para honrar su memoria, por favor haced actos de amabilidad desinteresados parte de vuestra vida diaria", ha solicitado.

La revista TMZ por lo contarario asegura que "fuentes familiares con la situacón ha asegurado que Angus estaba, en efecto, teniendo pensamientos sucicidas ultimamente".