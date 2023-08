Los episodios más duros de Angus Cloud: su adicción a las drogas y sus problemas de salud mental

El mundo de la televisión está de luto por la inesperada muerte de Angus Cloud , conocido por su papel en Euphoria . El actor no tuvo una vida nada sencilla e hizo frente a fuertes problemas de salud mental y adicción a las drogas.

Angus Cloud ha fallecido este lunes a los 25 añosen su domicilio de Oakland (California). La noticia de su muerte ha impactado a los fans de Euphoria y especialmente a toda su familia y seres queridos. "Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos de muchos modos. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo", han comunicado fuentes cercanas a él.

Aunque todavía no se ha hecho oficial la causa de su muerte, TMZ ha publicado que su madre llamó a los servicios médicos alrededor de las 11:30 horas de la mañana del lunes informando de una "posible sobredosis". Informó de que Angus "no tenía pulso" pero cuando llegaron los sanitarios no pudieron hacer más que certificar su muerte.

El fallecimiento ha llegado solo dos semanas después de la muerte de su padre y pone punto y final a una complicada vida. El actor tuvo que enfrentarse a problemas de salud mental y a una conocida adicción a las drogas.

Los peores episodios de Angus Cloud con las drogas

Hace pocos meses, su exmánager Diomi Cordero reveló que había dejado de trabajar con él debido al uso abusivo de estas sustancias: "Mi decisión de renunciar fue motivada por el abuso verbal, la angustia emocional y la adicción severa a las drogas de Angus, lo que me hizo imposible continuar mi relación profesional con él".

A mediados de 2021, Angus ingresó en un centro de rehabilitación para tratarse pero al salir volvió a consumir y recordó un trágico episodio que vivieron solo dos días después de que saliera de este centro. En noviembre, había "renunciado al control de su adicción".

En otra ocasión, tuvo que asistirlo haciéndole la reanimación cardiopulmonar al encontrarlo sin poder respirar: "Su respiración continuó deteriorándose, lo que requirió el uso de RCP y reanimación boca a boca, que pude proporcionar debido a mi capacitación en el centro de rehabilitación. Afortunadamente, estas medidas resultaron exitosas para revivir a Angus. Lamentablemente, cuando recuperó el conocimiento, Angus vomitó en mi cara".

La frágil salud mental de Angus Cloud

Tampoco era un secreto que el actor estaba batallando con sus peores demonios y se enfrentaba a serios problemas de salud mental. Todo esto se agravó en las últimas semanas por el fallecimiento de su padre.

"La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. […] Angus hablaba abiertamente de su lucha contra la salud mental y esperamos que su muerte sirva para recordar a los demás que no están solos y que no deben luchar solos y en silencio", ha contado su familia a TMZ.

No obstante, no se han dado a conocer los problemas concretos que tenía el actor en relación a su salud mental.