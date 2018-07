Mahou retira su anuncio tras indignar a los músicos de todo el país

El nuevo anuncio de la compañía cervecera narraba la historia de un grupo de música que tocaba sin cobrar, a cambio de cervezas. Las quejas de sindicatos y asociaciones de músicos han hecho que se hayan visto obligados a retirar el vídeo y emitir un comunicado disculpándose por "no haber sabido contar mejor lo que queríamos transmitir".

Es habitual de cara al verano las marcas de cerveza lancen un anuncio promocional contando alguna historia. En el caso de Mahou, narraba la historia de una banda de música llamada Los Desleales que actuó en un bar sin cobrar a cambio de cervezas.

La idea de que los músicos no reciban ninguna remuneración por su trabajo indignó a sindicatos y asociaciones de músicos hasta tal punto que la compañía cervecera se ha visto obligada a retirar el anuncio a los pocos días de su lanzamiento, emitiendo un comunicado: "Por todo el amor que sentimos hacia la música, lamentamos profundamente no haber sabido contaros mejor lo que queríamos transmitir con el primer anuncio de este año de Mahou Cinco Estrellas. Por este motivo, os hemos escuchado y hemos decidido dejar de emitir la pieza que contaba la historia personal de un grupo de músicos, Los Desleales, que decidieron llegar a un acuerdo simbólico para tocar en un municipio de Cantabria", empieza el texto.

Al parecer, la historia es real aunque no como se narraba en el anuncio, ya que Los Desleales llegaron a un acuerdo voluntario con el bar Casa Molleda, donde decidieron tocar a cambio de botellines de cerveza ya que el establecimiento no se podía permitir los 6.000 euros de caché del grupo: "No se trata de un contrato sino de un acuerdo en el que ambos estamos satisfechos", explica Ángel Molleda, dueño de Casa Molleda.