Margot Robbie completamente irreconocible caracterizada como la Reina Isabel I

Margot Robbie está en pleno rodaje de la película Mary Queen Of Scots , donde dará vida a la Reina Isabel I . La actriz ha podido verse caracterizada en el set de filmación en Londres y es tal la caracterización que no queda absolutamente de su sensualidad habitual, como hemos podido ver en otros trabajos como El Lobo de Wall Street o Escuadrón Suicida.

PARA 'MARY QUEEN OF SCOTS'

Además de un innegable talento, Margot Robbie es conocida por ser una de las actrices más sexys de Hollywood. Eso le ha llevado a protagonizar papeles como el de Naomi Lapaglia, la exuberante mujer de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) en el Lobo de Wall Street; o su más reciente papel como Harley Quinn en Escuadrón Suicida.

Pero como decíamos, el gran talento de la intérprete le lleva a hacer papeles de lo más diferentes, como es su último trabajo en el que da vida a la Reina Isabel I. La actriz australiana ha sorprendido al aparecer prácticamente irreconocible en el set de rodaje de Mary Queen Of Scots caracterizada como la monarca.

Con una escasa melena pelirroja, la piel extremadamente pálida con algunas manchas y prótesis para cambiar la forma de sus facciones, probablemente no podríamos descubrir que se trata de Margott si nos la cruzáramos por la calle.

Aunque no de forma tan radical, no es la primera vez que Robbie debe cambiar su aspecto por exigencias del guión. A principios de año pudimos verla en otro rodaje, en el que da vida a la patinadora Tonya Harding; para el que tuvo que aumentar 20 kilos su figura. Afortunadamente para la actriz se trataban de unas prótesis y no tuvo que aumentar de peso realmente, pero el cambio físico fue igual de impactante.