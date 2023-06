Margot Robbie, la culpable de que se incluya la canción de Aqua en 'Barbie'.

Hace meses que la película Barbie protagoniza titulares en prensa con cada pista que se descubre del film antes de su estreno el próximo 21 de julio.

El mismo tiempo llevábamos preguntándonos por qué la canción Barbie girl, el himno asociado a la imagen de la muñeca cantado porAqua, no estaba incluido en la banda sonora de la producción. Para alivio de todos, conocimos el pasado mes que finalmente sí que escucharemos el tema, versionado por las grandes Nicki Minaj y Ice Spice. Y la responsable es la protagonista y productora del film, Margot Robbie.No podía ser de otra forma.

La revista musical Rolling Stone publicó este lunes una entrevista con los nombres responsables de las decisiones musicales de la película, entre los que se encuentran Greta Gerwig, Margot Robbie, Mark Ronson, Charli XCX o PinkPantheress.

Así, se ha dado a conocer la intrahistoria que esconde la incorporación final del tema, con el que nadie contaba ya para la cinta después de descubrir que no aparecía en el tráiler el pasado abril y cuyos motivos se remontaron a la polémica entre la marca de la conocida muñeca, Mattel, y el grupo musical, por la supuesta "infracción de marca registrada" de este.

Tráiler Oficial de la película 'Barbie'.

Según la revista, la actriz convenció a la directora de la importancia de incluir la canción en la producción, y más en este proyecto, en el que la música de la banda sonora desempeña un papel fundamental en la historia.

“Yo estaba como, 'Greta, ¿cómo vamos a incorporar esta canción? No podemos hacer una película de Barbie y no tener un guiño a 'Barbie Girl' de Aqua. Tiene que estar ahí", ha contado la australiana y protagonista de Barbie. A lo que Greta le contestó: "No te preocupes, vamos a encontrar una manera genial de incorporarlo”.

Robbie estalló de emoción cuando conoció a las artistas encargadas de versionar el famoso tema: "Yo estaba como, '¿Juntos? ¡¿Estás bromeando?!' Supe de inmediato que todas mis amigas iban a perder la cabeza”.

“Siento que la gente le ha estado pidiendo a Nicki que haga rimas sobre alguna versión de 'Barbie Girl' durante 15 años”, ha explicado el productor musical británico Mark Ronson, para el que hacer que la reina de Barbz rapeara sobre una versión extendida de Barbie Girl parecía una obviedad.