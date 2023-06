Nicki Minaj y Ice Spice lo rompen con su pinky-rap 'Barbie World', su tema con Aqua para la película 'Barbie'

Nicki Minajy Ice Spice han sido las encargadas de versionar el tema por excelencia de la muñeca de Mattel Barbie Girl.

Pero no lo han hecho solas: en Barbie World las raperas cantan acompañadas de Aqua, autores del tema original, en una versión de lo más cañera pero bien de rosa.

Las artistas han vuelto a unir sus voces tras su pinky-colaboración Princess Diana —donde todo el set-up era rosa también— para completar la banda sonora original del filme deMargot Robbiey Ryan Gosling en un tema de rap complementado con el eurodance del estribillo de la canción original de aqua, que suena de fondo durante todo el sencillo.

Nicki Minaj y Ice Spice se convierten en las Barbies más rebeldes para el videclip, donde conducen motos de agua sobre nubes rosas, los Ken se arrodillan a sus pies y son las muñecas menos convencionales del "Barbie World".

¿Qué pasó entre Aqua y Mattel?

En 1997, cuando la canción Barbie girl se convirtió en un fenómeno mundial con más de 1,4 millones de copias solo en los EE.UU, la empresa Mattel decidió presentar una demanda contra MCA Records (ahora parte de Universal Music) por infracción de marca registrada.

El fabricante temió que la letra de la canción pudiese dañar la imagen de Barbie, convertida en "una muñeca Barbie promiscua cantando en tono coqueto" a la que Ken responde con peticiones nada sutiles. "Bésame aquí, tócame allá", canta René Dif (Ken).

Mattel se quejó de la letra y de la imagen. En su demanda también cito una escena del videoclip en la que Ken accidentalmente le arranca el brazo a Barbie.

La respuesta de la discográfica fue para aclarar que Barbie girl es una parodia protegida por la Primera Enmienda y aprovechar para poner una demanda a Mattel por difamar al grupo con las declaraciones hechas por su portavoz durante el curso de la demanda.

“Incluso si encontramos que la letra es aceptable, presentaríamos esta demanda porque la canción se publicó y distribuyó sin nuestro permiso y ciertamente sin nuestra notificación”, apuntó el portavoz. “Se refieren a esta canción como alegre y divertida, y realmente creemos que la explotación ilegal de la propiedad de otra empresa para el beneficio comercial propio no es ni alegre ni divertida. Es un robo".

Saltaron chispas y en enero de 2003 el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de Mattel porque confirmó que Aqua no faltaba al respeto ni a Barbie ni a su empresa. "El uso del copyright no se ve afectado, porque Aqua utiliza la palabra 'Barbie' para transmitir un concepto particular que ellos tienen", apuntó la sentencia, que aseguró que "eliminar" la canción solo provocaría que se cuestionase la libertad de expresión.

Mattel intentó apelar, pero no tuvo éxito en ese intento pero sí un consejo del juez de circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Alex Kozinski. “Se recomienda a las partes que se relajen”, dijo el magistrado

LETRA BARBIE WORLD

[Intro: Lene Nystrøm & Ice Spice]

I'm always yours, ooh woah (Stop playin' with 'em, RIOT)

[Ice Spice & Nicki Minaj]

And I'm bad like the Barbie (Barbie)

I'm a doll, but I still wanna party (Party)

Pink 'Vette like I'm ready to bend (Bend)

I'm a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain't playin' tag (Grrah)

[Nicki Minaj]

Rad, but he spank me when I get bad

I'm in LA, Rodeo Drive

I'm in New York, Madison Ave

I'm a Barbie girl (Girl), Pink Barbie Dreamhouse

The way Ken be killin' shit got me yellin' out like the Scream house (Woo)

Yellin' out, we ain't sellin' out

We got money, but we ain't lendin' out

We got bars, but we ain't bailin' out

In that pink Ferrari, we peelin' out

I told Tae bring the Bob Dylan out

That pussy so cold, we just chillin' out

They be yellin', yellin', ye-yellin' out

It's Barbie, bitch, if you still in doubt (Oh)

[Ice Spice & Nicki Minaj]

And I'm bad like the Barbie (Barbie)

I'm a doll, but I still wanna party (Party)

Pink 'Vette like I'm ready to bend (Bend)

I'm a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain't playin' tag (Grrah)

[Ice Spice]

Barbie ain't nothin' to play 'bout

He wanna play in the Playhouse (Playhouse)

The fuck they gon' say now? (Grrah)

I'm washin' these bitches, I'm rubbin' the stain out

Like I'm ready to bend (Grrah)

All the fake Barbies just wanna pretend (Hey)

Like hold on, let me go find me a pen (Grrah)

Look where it led, now I'ma put it to bed

She a Barbie bitch with her Barbie clique (Grrah)

I keep draggin' her, so she bald a bit (Damn)

And I see the bread, I want all of it (Damn)

And I want the green, so I olive it (Grrah)

And I throw it back, so he losin' it (Like)

And I give the box with no shoes in it (Damn)

Yeah, I know the trick, so I got him bricked (Damn)

Yeah, they know who lit, me and Barbie, bitch

[Ice Spice & Nicki Minaj]

And I'm bad like the Barbie (Barbie)

I'm a doll, but I still wanna party (Party)

Pink 'Vette like I'm ready to bend (Bend)

I'm a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain't playin' tag (Grrah)

[Lene Nystrøm]

I'm a Barbie girl in the Barbie world

Life in plastic, it's fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation