María Villalón gana la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena' imitando a Ángeles de Camela

TCMS | GALA 3

María Villalón hizo una espectacular imitación de Ángeles de Camela con el tema 'Sueños inalcanzables'. ¡Pero no lo tuvo nada fácil! La artista empató en puntos con Carlos Baute, que imitaba a Cardi B con su 'I Like It', aunque sus compañeros la hicieron ganadora de la tercera gala del programa. También destacaron las imitaciones de Mimi de Bjork, Soraya Arnelas de Isabel Pantoja, Brays Efe de Oasis o Anabel Alonso de Alaska.