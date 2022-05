Marion Cotillard confiesa que salió con un actor famoso para triunfar en Hollywood

Conseguir el éxito en Hollywood no es tarea fácil. De hecho, hacerse famoso casi de la noche a la mañana es prácticamente imposible. No obstante, existen algunos atajos que un intérprete joven y desconocido puede tomar para cumplir este objetivo.

Uno de los trucos más habituales y eficientes consiste en iniciar una relación sentimental con una estrella ya establecida y convertirse así en un rostro familiar para los espectadores, sin necesidad de estrenar una película.

A pesar de que pocas personas reconocen el haber recurrido a esta estrategia, Marion Cotillard, actriz y cantante francesa, ha confesado en una entrevista con el diario Le Monde que se vio obligada a envolverse en una historia de amor falsa con un actor americano cuyo nombre no ha querido desvelar.

Los primeros pasos de Marion Cotillard en la industria del cine

En 2008 comenzó a promocionar La vida en rosa. Por ello, la francesa acudió a varias reuniones con distintas ejecutivos del ámbito del cine que le aconsejaron que se dejara ver con algún actor famoso.

Por aquel entonces, Cotillard ya había rodado dos películas en Estados Unidos, Public Enemies, con Johnny Depp, y Nine, con Daniel Day-Lewis, pero aún no era conocida en América. A pesar de que no era nada fácil que una película francesa protagonizada por una actriz francesa consiguiese un Oscar, nada es imposible. Y para demostrarlo, el distribuidor de La vida en rosa le puso varios ejemplos: Sophia Loren y Penélope Cruz.

Después de que la película se estrenase en Estados Unidos en el año 2007, Cotillard se metió de lleno en una gira de varios meses por el país que terminó en febrero de 2008 con el Oscar entre sus manos. Con el objetivo de incrementar su presencia en el mercado americano, le sugirieron que se inventara alguna relación con algún famoso.

"Intentaron presentarme a varios actores no para hacer una película juntos, sino para llamar la atención. Si formaba pareja con un actor americano conocido provocaría más interés, me dijeron. Hubo varios encuentros en los que no entendía qué estaba pasando pero al final acabé yendo a una de esas citas", declaraba en la entrevista al diario Le Monde.

A pesar de que Cotillard aceptó la propuesta, en todo momento fue muy sincera y transparente con su nueva pareja. De hecho, le contó que tenía un novio de verdad al que no tenía intención alguna de dejar. Finalmente, el plan tuvo éxito y la estrella de Hollywood consiguió hacerse con la deseada estatuilla dorada.

Aunque la artista no ha querido dar nombres a cerca del actor que le ayudó a establecerse en Estados Unidos, en aquella época se hacía eco de la supuesta cita que había mantenido con Johnny Depp.

Además, cuando trabajaron juntos en la película Enemigos públicos, se rumoreaba que entre ambos saltaban chispas.