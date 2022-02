El accidente que pudo costarle la vida a Santiago Segura: "Me desperté en un charco de sangre" // GTRES

El rodaje de Padre no hay más que uno 3 ha sido muy accidentado para el actor que, a causa del estrés y la ansiedad profesional acumulada, acabó sufriendo un percance que casi le cuesta la vida .

Hay nombres que están asociados al humor español y el de Santiago Segura es uno de los primeros que aparecen cuando pensamos en ello. El actor nos tiene acostumbrados a "cosas simpáticas y divertidas", con un tono muy humorístico en sus redes sociales, donde presume habitualmente de sus hijas, y donde nos deja algunas fotografías de su ajetreada vida entre platós.

Sin embargo, el último post en Instagram del director ha despertado preocupación entre los seguidores y amigos del protagonista de Torrente. El actor ha revelado ahora que, tras experimentar un gran estrés profesional durante el rodaje de Padre no hay más que uno 3, acabó perdiendo el conocimiento en el cuarto de baño. Un accidente que, tal y como él mismo ha explicado, podría haberle costado la vida.

Un accidente motivado por el estrés

"La vida no es siempre maravillosa, y de color… y creo que está bien que sepáis que 'los famosetes' también tienen/tenemos momentos chungos como todo hijo de vecino", comenzaba diciendo el actor.

Para él, el rodaje de la tercera entrega de la película que dirige y protagoniza no ha sido color de rosas: "Ha sido especialmente complicado, la sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus", explicaba el actor, al que este estrés le ha pasado factura.

"La presión, la ansiedad y la tensión acumulada pasaron su factura el viernes pasado. Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras…). Me desperté en un charco de sangre", revelaba Santiago Segura.

La oreja le salvó la vida

La historia no fue a más pues, por suerte, el actor salió prácticamente ileso de esta caída, aunque tuvo que ser trasladado al hospital a que le dieran 12 puntos: "Todo bien. Aunque no puedo olvidar que si en vez de amortiguar el golpe con la oreja, hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo", recordaba Segura, que podría haber vivido sus últimos momentos a causa del estrés.

Así, el intérprete recordaba a sus seguidores una importante lección a tener en cuenta para el futuro: "Moraleja; disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el ultimo. Ah, y vigilad el estrés y la tensión, son armas mortíferas!".

Sus compañeros de trabajo y amigos se han volcado con Santiago Segura, al que le han mandado muchos ánimos en su recuperación del accidente. Entre ellos algunos como Edurne, Pepón Nieto, Edu Soto, Eva González o Jandro, que le han deseado lo mejor al actor.