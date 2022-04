Raquel Sánchez Silva estalla contra Santiago Segura tras su prueba en El Desafío: "¡Eso no se hace!"

Santiago Segura hace llorar a Raquel Sánchez Silva tras su prueba en El Desafío: "¡Eso no se hace!" // Antena 3

Raquel Sánchez Silva no tiene pelos en la lengua. La nueva concursante de El Desafío de Antena 3 no ha querido callarse tras los comentarios de Santiago Segura , uno de los jueces, asegurando que su prueba daba "vergüenza ajena" .

El Desafío ha demostrado que es un programa de muchas emociones. Miedo, euforia, rabia e incluso desesperación son solo algunos de los sentimientos a los que han tenido que hacer frente los concursantes del espacio de Antena 3, donde se enfrentan a los retos más complicados de la televisión.

Y en estos momentos, a veces es incluso difícil contener las lágrimas. Así le ha ocurrido a Raquel Sánchez Silva, que al terminar su prueba de este pasado viernes 1 de abril no pudo evitar echarse a llorar de pura indignación por culpa de Santiago Segura.

La presentadora de televisión se enfrentó en el cuarto programa de El Desafío al reto de representar algunas de las escenas de cine más míticas, entre las que se incluyen grandes clásicos como Con faldas y a lo loco y Pretty Woman.

Sin embargo, a pesar de la dificultad de la prueba, que consistía en aprender los diálogos e interpretarlos como si de la película se tratase junto al actor Pablo Puyol, parece que Santiago Segura no se mostró del todo contento: “Me está subiendo el ‘vergüenzanómetro’, lo tengo a tope”, decía el director de cine, que no pudo evitar los reproches de la concursante.

Raquel Sánchez Silva, un mar de lágrimas por culpa de Santiago Segura

“¿Vergüenza ajena? ¿Vergüenza ajena cuando me estoy preparando? ¿Estás de coña?”, dijo gritando Sánchez Silva nada más terminar su prueba, después de ver a Santiago Segura bromeando durante gran parte de su número artístico. Sin embargo, el cómico ha querido quitarle importancia a su broma: “Cuando tenías la zanahoria ahí arriba pensé que ibas a clavármela. ¿Esto es Psicosis o Lo que el viento se llevó?”.

A pesar de los intentos de Santiago por tratar de calmar a la presentadora, lo cierto es que ha llegado un punto en el que ella misma ha explotado: “¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¿Tú sabes lo que es estar ahí intentando llorar, que yo no sé llorar en público, estás concentrada y buscando cosas que te dan pena, y bajar ahí y oír ‘la vergüenza ajena está subiendo’? Te lo digo de corazón, Santiago, ahora sí que tengo ganas de llorar por haber oído eso”, decía la periodista

Segura, por su parte, se limitaba a responderle con un “pues llora, venga”, aunque le auguraba un gran futuro como intérprete. Posteriormente, mientras era valorada por el jurado, Raquel Sánchez Silva recordaba que lo había pasado fatal: "Lo único que no quería era hacer el ridículo y dar vergüenza. Me ha costado muchísimo", aseguraba la periodista entre lágrimas, a la que Roberto Leal trató de consolar en pleno estallido de emociones.