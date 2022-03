Roberto Leal, presentador de 'El desafío' y 'Pasapalabra': tres bodas, dos hijos y amor en la cafetería de Antena 3

Simpático, natural, carismático, divertido, alegre y gran profesional. Así describen quienes lo conocen a Roberto Leal, uno de los presentadores más aclamados de la televisión actual.

Encargado de dirigir cada tarde Pasapalabra, el presentador de 42 años asume desde el viernes 11 de marzo el reto de ponerse al frente de El desafío, el concurso de Antena 3 que cuenta en esta segunda temporada con Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura en la mesa de jurado.

A Roberto Leal no solo lo conocemos en la pequeña pantalla, a través de redes sociales y entrevistas nos ha abierto las puertas de su vida. Conocemos a su mujer, Sara, a sus dos hijos, Lola y Leo, y a su madre, quien fue su compañera en un programa de Canal Sur. Este es le lado más personal de Roberto Leal.

Roberto Leal, de dibujante a periodista

Nacido el 28 de junio de 1979 en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Roberto José Leal Guillén es hijo de albañil y costurera.

Su historia con el periodismo no es vocacional. "Yo quería ser dibujante", confesó en una entrevista en Crónica Global.

"No he sido nunca de los mejores alumnos de mi clase. De hecho, suspendí dos cursos. Y no era porque estuviese haciendo lo que me daba la gana, sino porque a la vez que estudiaba, trabajaba y me estaba buscando la vida fuera. Me costó un poco más arrancar. Pero luego, una vez que encontré el camino, sí que lo tuve claro y empecé a estudiar Periodismo en la Universidad de Sevilla. Hice prácticas en medios locales y descubrí que este era mi sitio", contó.

Su historia de amor en la cafetería de Antena 3

Empezó su carrera profesional en Canal Sur, donde trabajó como reportero en el programa de actualidad Siete lunas. Después asumió este papel en España directo y en 2010 fichó por Antena 3, cadena en la que estuvo hasta 2014 y volvió en 2020.

En su primera etapa en Antena 3 trabajó en Espejo público como reportero. Fue en esta época cuando conoció al amor de su vida, Sara Rubio, con la que coincidió trabajando en 2012.

"Ella trabajaba haciendo prácticas en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de 'acentito'. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses", contó en una entrevista en El Hormiguero.

Para conquistarla, Roberto le regaló el libro El tiempo entre costuras de María Dueñas y, aunque Sara nunca se lo llegó a leer, Roberto Leal está seguro que ese regalo supuso un punto de inflexión para iniciar una relación: "Estaba grabando un documental muy bonito de El tiempo entre costuras. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave".

Las tres bodas de Roberto Leal y Sara Rubio

La relación empezó en 2012 y dos años más tarde se casaron por primera vez. Roberto Leal y Sara Rubio se han dado tres veces el 'sí, quiero'.

La primera vez fue en 2014 en Las Vegas, luego llegó el bodorrio con pedida de mano en público.

"Fue en enero, coincidiendo con su cumpleaños. Le preparé una fiesta sorpresa a la que acudieron familia y amigos. Después de proyectar un vídeo muy chulo, me quedé de rodillas delante de todos y le pedí matrimonio mientras dos amigos cantaban de fondo Love me tender, una canción de Elvis Presley con la que nos habíamos casado el verano anterior en Las Vegas. ¡Ni siquiera los que cantaban la canción sabían que era la excusa para ambientar la pedida! Fue muy bonito", contó en Vanitatis.

Tras la primera boda en Las Vegas, en 2015 volvieron a casarse en Madrid por el juzgado y en la celebración posterior que hicieron con amigos y familiares se volvieron a casar porque un amigo de Leal se había hecho maestro de ceremonias, como le contó a Alberto Chicote en el programa Fuera del mapa. En esa entrevista también dio detalles sobre la boda en EEUU: "Nos recogió una limusina en el hotel y luego nos casó un señor que era un ministro de la iglesia de allí".

Roberto Leal reconoce que Sara es "la persona más maravillosa del mundo" y asegura en entrevistas que la quiere con locura.

Sara fue una de las protagonistas de su discurso al recoger el premio a Mejor presentador.

Padre de dos niños, Lola y Leo

También fueron protagonistas de ese discurso Lola y Leo, los dos hijos de Roberto Leal y Sara Rubio, de cuatro años y un año.

"El niño es un amor pero es muy pequeñito y se despierta 200 veces. Las noches están siendo un parque de atracciones pero estoy encantado porque se lleva muy bien con la hermana”, decía el pasado diciembre en ¡Hola!.

El presentador, que se muestra muy orgulloso de sus hijos, suele compartir muchas de las ocurrencias de los pequeños con sus seguidores de Instagram, plataforma donde colecciona divertidos y bonitos momentos familiares.

La emotiva dedicatoria de Roberto Leal a sus padres

Los otros protagonistas de ese discurso de agradecimiento de Roberto Leal fueron sus padres, Pepe y Mercedes

"Me da mucho coraje que mi padre no pueda vivir esto", dijo el presentador , que perdió a su padre en diciembre 2019, días antes de dar las Campanadas. No faltó a la cita siguiendo el legado de su padre: "Yo tengo dos maneras de entender la vida como una herencia de mi padre: trabajo llama trabajo; para que te llamen, tienes que estar en activo y demostrar que vales. Yo, desde pequeño, he trabajado mucho con mi padre, le echaba una mano en la obra, incluso estando en la Universidad".

En ese discurso de agradecimiento no solo tuvo palabras para su padre, la hizo subir al escenario.

"Somos el tiempo que nos queda. Esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque, como os digo, Pepe no está, mi madre sí... (...) Sí este premio es por bondad, este premio va a ser para mi madre, va a ser para ti, te pido por favor que lo pongas en la mesa del salón para que todas tus amigas vayan a verlo, y pongamos el foco en el premio y no en la foto de la comunión que preside el salón 35 años… ya es hora de que la cambies", siguió el sevillano, que concluyó su discurso con un "Te quiero" a la mujer que le dio la vida.

La foto de la comunión no la cambió pero el premio está en la mesa del comedor.

La colaboración profesional de Roberto Leal y su madre

Roberto Leal y su madre están tan unidos que han llegado a trabajar juntos. Roberto Leal la fichó para un programa de entrevistas en Canal Sur.

En este espacio, Mercedes Guillén contó con una sección propia llamada La madre que me parió, donde descubría a las madres y familias de los invitados, mediante reportajes y charlas con sus progenitoras.

"Trabajar en lo que te apasiona, es un regalo. Parir un formato junto a Sara Rubio, un sueño. Hacerlo con tu madre es otra historia. Gracias. Por tu tiempo, tus ganas y tu verdad. La madre que me parió. El miércoles la tendremos de nuevo", reflexionó Leal, quien en su andadura profesional siempre ha estado rodeado de gente cercana y querida.

Pepa, la chihuahua 'influencer' de Roberto Leal

El hogar de Roberto, Sara, Lola y Leo cuenta con un quinto miembro, Pepa, la chihuahua influencer de la familia.

Pepa no solo sale en el Instagram de Roberto Leal, también tiene su propia cuenta, @soylapepa, que acumula más de 45.000 seguidores.

Ella es la protagonista de casi todas las fotos.