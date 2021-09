La mentira de Simon Helberg (The Big Bang Theory) para poder conseguir un papel en 'Annette'

Simon Helberg, es conocido por dar vida al ingeniero Howard Wolowitz en las 12 temporadas de The Big Bang Theory, una de las sitcom más elogiadas de los últimos años.

Pero interpretar a un personaje tan mediático y durante tanto tiempo, a veces hace que algunos actores lo tengan algo más difícil para que los escojan para interpretar a personajes que nada tienen que ver con el registro en el que se les conoce.

Eso es lo que le pasó al estadounidense de 40 años, que se le metió entre ceja y ceja actuar en Annette, la nueva película del francés Leos Carax, protagonizada por Adam Sandler y Marion Cotillard.

En una entrevista para Metro, Helberg ha asegurado que quería trabajar "a toda costa" en esta película: "Yo era muy fan de todo el reparto, así que al final me las arreglé para conseguir un guion. Por supuesto mentí y dije que era un ciudadano europeo".

Simon se las arregló para conseguir un pasaporte francés —aunque no revela los medios— y así tener una oportunidad para presentarse al casting de la película. Pero una vez llegó el momento de la audición, vio que Carax no estaba para nada interesado en que él apareciese en su película.

"Después de conocer a Leos pensé, 'Bueno, Dios, este tío definitivamente no tiene ningún interés en mí'. Esperaba cierta indiferencia por parte de los franceses"; bromeó, y añadió "Viajé a Nueva York para reunirme con él después de enviarle mi audición y no parecía saber quién era yo y después de eso le dije a todo el mundo, 'No creo que esto vaya a funcionar".

Sin embargo, finalmente consiguió el papel. Aunque sí que es cierto que no se equivocaba con su primera impresión con Leos: "Me dijo que no le gusté y que no estaba interesado en mí. Me dijo que no era nada personal, simplemente odiaba muchísimo el proceso del casting que no podía ver a nadie en esos roles porque normalmente escribe sus propias películas y las escribe pensando en actores en concreto".