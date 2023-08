La millonaria cifra que han cobrado Margot Robbie y Ryan Gosling por sus papeles protagonistas en 'Barbie'

La revista Variety ha revelado queMargot Robbiey Ryan Gosling los protagonistas de Barbie han recibido el mismo salario millonario por grabar la película.

Si buscas en Internet los nombres de estos actores y de la directora del film inspirado en la famosa muñeca de Mattel, Greta Gerwig, la pantalla adopta un color rosado y salen estrellitas del mismo color.

No cabe duda de que la película ha marcado sus carreras profesionales, no solo por el fenómeno que está creando sino también por su sueldo. Ambos actores han recibido 12.5 millones de dólares por coprotagonizar Barbie y Margot Robbie se ha convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood.

Actores que han cobrado más

Margot Robbie es la actriz con el mayor sueldo de la historia, pero en el mundo del cine no es la que más ha ganado ni de cerca. La lista de la revista Variety demuestra que realmente ocupa el puesto 16 pues antes que ella están 15 actores han ganado mucho más.

El primero del ranking es Tom Cruiseque se llevó casi 100 veces más que la actriz por Top Gun: Maverick, específicamente 100 millones de dólares. Will Smith, Leonardo DiCaprioyBrad Pitt continúan encabezando la lista con cifras que triplican o casi lo que ha ganado la actriz.

La segunda chica en la lista esMillie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things que ocupa el lugar 19 con 10 millones. Tres puestos más abajo está la tercera mujer del ranking, Emily Blunt, con 4 millones de dólares por Oppenheimer, la otra película del verano.

Cuánto ha recaudado Barbie

Tan solo dos fines de semana después de estrenarse, la película de Barbie ha conseguido ganar 900 millones de dólares. El filme se posiciona como la película más taquillera de 2023 por detrás de Super Mario Bros que consiguió los 1.3 billones de dólares.

No obstante, no podemos olvidar que la película inspirada en la muñeca no lleva ni un mes en taquilla por lo que muchos piensan que va a superar esa cifra. La propia Margot Robbie aseguró que la cinta llegaría a recaudar los mil millones de dólares cuando se la presentó a los estudios de filmación.

“Creo que mi argumento en la reunión de luz verde fue que los estudios han prosperado tanto cuando son lo suficientemente valientes como para unir una gran idea con un director visionario”, declaró en una entrevista para Collider. “Y luego di una serie de ejemplos como, dinosaurios y Spielberg, prácticamente nombrando cualquier cosa que haya sido increíble y haya generado mucho dinero para los estudios a lo largo de los años. Y yo estaba como, ‘Y ahora tienes a Barbie y Greta Gerwig’. Y creo que les dije que ganaría 1,000 millones de dólares, que tal vez estaba sobrevendiendo, pero teníamos una película que hacer, ¿de acuerdo?”.

Su predicción no se aleja de la realidad pues le faltan ‘solo’ 100 mil dólares para alcanzar la cifra que prometió.