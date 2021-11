Mónica Naranjo desvela cómo consigue tener sexo siempre que quiere

Te interesa Vas a alucinar con esta espectacular imitación de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo vuelve a la televisión como presentadora de Amor con fianza, un reality en el que una serie de parejas se enfrentarán a un detector de mentiras para poner a prueba su relación.

No es la primera vez que la cantante se pone al mando de programas de este tipo, ya lo hizo en la primera edición de La isla de las tentaciones y en Mónica y el sexo.

Con motivo de este nuevo estreno, Mónica ha acudido al programa de David Broncano, donde ha recuperado las dos preguntas clásicas que le hacía a todos los invitados en sus inicios: cuánto dinero tienen en el banco y cuántas relaciones sexuales han tenido durante el último mes.

Mónica, que nunca ha tenido reparos para hablar sobre sexo y sobre su propia sexualidad, ha recordado que se casó con ella misma años atrás: "Hace muchos años me casé conmigo misma, además de verdad. En Mónica y el sexo hice una boda preciosa en el Liceo de Barcelona".

Ante estas declaraciones, Broncano no ha podido evitar bromear sobre su relación: "¿Y cómo os va?", a lo que Mónica le ha seguido el juego: "La mayoría de las veces estamos de acuerdo en todo, nos despertamos de buen humor, hay veces que una es más tirana que la otra, sobre todo en el trabajo. Pero en la sexualidad muy bien. Al final, es cuando yo quiero".

"Es verdad que al final no tienes unos límites horarios ni de viajes porque al final tu pareja eres tú", coincide el presentador. "Efectivamente. ¿Hoy tengo ganas? Toco la guitarra. ¿No tengo ganas? No me la toco. Y ya está", ha respondido la artista arrancando un aplauso del público.

Y parece que no necesita nada más, que ya que Grison le ha preguntado "si necesita un ampli para esa guitarra" y su respuesta ha sido rotunda: "No".