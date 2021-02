Vas a alucinar con esta espectacular imitación de Mónica Naranjo

Ruby de 12 años no encontraba ropa de bañador que se ajustara a su cuerpo en proceso de cambio. Le creaba molestias y no se ajustaba a sus necesidades. Por ese motivo, su padre no dudo en sacar una línea de bañadores y bikinis especiales para ella que han conseguido ayudar a muchas niñas a sentirse felices en los momentos más vulnerables