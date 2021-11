Muere el actor Heath Freeman, conocido por las series 'Bones' y 'NCIS'

El actor Heath Freeman ha fallecido a los 41 años de edad en su domicilio de Austin (Texas, Estados Unidos). Aunque las causas de la muerte no han trascencido, el entorno cercano a la familia asegura que el intérprete falleció mientras dormía.

El actor se había convertido en una estrella de la televisión gracias a su papel en la serie Bones, donde se puso en la piel del asesino Howard Epps durante dos temporadas.

La noticia ha sido confirmada por su manager, Joe S. Montifiore, quien lamentó la pérdida del actor y aseguró a la revista Deadline que su legado permanecerá vivo gracias a sus fans y familiares. "Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro querido Heath Freeman. Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella imborrable en nuestro corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario entusiasmo por la vida. Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera. Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre. Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron", dijo.

Además de su papel en la serie policíaca Bones, Freeman participó en otras ficciones como NCIS, The Closer y Without a Trace.

Su último papel fue en la película de Michael Polish Terror on the Prairie, donde compartía rodaje con la actriz Gina Carano, un film que todavía no se ha estrenado. Carano ha sido una de las compañeras de Freeman que ha querido despedirse de él con un emotivo texto en las redes sociales. "Me siento tan bendecida de haberlo conocido por un tiempo. Descanse en paz Heath Freeman... Mi dulce y apasionado amigo. Te echaré de menos y oraré por tus seres queridos", escribió junto a una foto de ambos en blanco y negro.