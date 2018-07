Naim Thomas se transfoma en Bruno Mars y llena de energía el plató de 'Tu Cara Me Suena' al ritmo de 'That’s what I like'

EN ANTENA 3

Naim Thomas, el extriunfito de la primera edición de Operación Triunfo, no lo tenía fácil. Imitar a Bruno Mars es más complicado de lo que parece, pero terminó resultando todo un acierto. El plató de 'Tu Cara Me Suena' se vino arriba a golpe de 'That's what I like' gracias a una espectacular actuación.