Omar Montes, sobre la polémica de la falsificación de pasaportes Covid: "Si yo me pongo serio, más de uno cae"

Omar Montes ha acudido a El Hormiguero junto a Norma Duval y Roberto Leal para hablar de la segunda temporada de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que demostrará su habilidad mental y física para conseguir ganar a sus compañeros.

Además de hablar de este formato, Pablo Motos no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Omar por una polémica que le ha rodeado durante los últimos meses. El cantante aparece —junto a otros rostros conocidos como Verónica Echegui Álex García— en la lista de la operación Jenner, relacionada con una mafia de falsificación de pasaportes Covid.

"¿Te vas a vacunar o quieres ser el el Djokovic español?", le ha preguntado muy directo el presentador. "Yo me he vacunado. Yo estoy a favor de las vacunas de siempre, hasta me he vacunado de la gripe", le ha respondido Montes.

Motos ha insistido en por qué su nombre aparecía en esta lista, a lo que el cantante ha intentando desviar el tema en un primer momento: "Yo al final no puedo controlar todo lo que se dice mí. Al final un click (titular) en el que pone "Omar Montes" todo el mundo quiere pinchar".

Ante la insistencia de Pablo Motos, Omar ha ahondado un poco más en esta historia, defendiéndose de la acusación: "No hay nada de verdad. Porque ahí pueden poner los nombres que les de la gana. Yo estoy informado de mucho de los nombres que están en esa lista, incluso presentadores de otra cadena, colaboradores, deportistas, actores... Y yo he consentido que se me ponga en la palestra ahí y me he callado como un bendito. Pero si yo hablara, diría 'todos estos colaboradores por qué se meten conmigo si tú no te has vacunado', y sacarlos a la palestra. Y se tendrían que dar un puntito en la boca", ha explicado de forma muy rotunda.

"Si yo me pongo serio, al final, alguno que otro cae", ha añadido con un halo de misterio. Ante esta respuesta, Motos ha querido saber quién hay detrás de estas acusaciones a Omar Montes. "Yo hace mucho tiempo tuve un problema con un policía, un problema muy serio. Y desde hace mucho tiempo en adelante, se filtraban muchas cosas mías a la prensa. Algunas verdad y otras mentira. Y hay un tío, del cual recuerdo su nombre y apellidos, que me la intenta buscar a veces. Y yo lo sé y sé que es él.", le ha explicado al presentador, asegurando que tiene muchos amigos que le dan esta información.

Por último, el cantante ha asegurado que tiene una "mano negra" que intenta hacerle encerronas llamando a la prensa y a la policía para que salga en los medios que lo han detenido, o lo han imputado de algo. "A mí no me ha llamado nadie, mi familia me manda vídeos de cosas que ven en la tele pero a mí nadie me ha imputado de nada. Todo mentira para la farándula".