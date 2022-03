Omar Montes, concursante de 'El Desafío': su novia tiktoker, los problemas con la madre de su hijo y por qué ha sido investigado por la Policía

Omar Montes se ha ganado la simpatía del público por sus hilarantes anécdotas. Robó una muñeca en Cantora, la mítica finca de Isabel Pantoja, y se la regaló a David Broncano. Ha asegurado que Jeff Bezos contactó con él para viajar al espacio y nunca ha ocultado sus orígenes humildes. En su documental El Principito, disponible en Prime Video, narra las dificultades que pasó en su infancia en el madrileño barrio de Pan Bendito y también repasa cómo se ha convertido en una de las principales figuras de la música urbana en España.

No son pocas las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos años. De hecho, se dio a conocer al público a raíz de su noviazgo con Isa P y aunque es indudable que se ha hecho un hueco en la industria musical, su nombre continua ocupando titulares en los principales periódicos nacionales.

Investigado en una trama de pasaportes covid falsos

Fue el pasado mes de enero cuando el nombre del cantante aparecía, según la Policía Nacional, en una lista de famosos que supuestamente habrían adquirido pasaportes covid falsos. Las autoridades habían detenido a los siete integrantes de una red que falsificaba pasaportes covid y PCR a famosos y delincuentes y el nombre del artista se encontraba entre los de los 1.600 investigados.

Horas después de saltar a la luz la noticia, el cantante recurría a su cuenta de Twitter para desmentir la información y asegurar que está vacunado y que esto es "una mentira más".

Problemas con la madre de su hijo por "unas zapatillas rosas"

El cantante, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, sorprendía a sus seguidores a principios de año publicando en sus redes sociales un extracto de una conversación con la madre de su hijo en la que esta le reprochaba a Montes un regalo que le había hecho su abuelo al pequeño Omar, que nació en 2012.

"¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar", le espetaba la madre del niño al artista.

Indignado por las palabras de la madre de su hijo, el actor recurría a las redes para denunciar esta situación públicamente. "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece 'de maricones'. Esto tengo que aguantar cada día", escribía en un mensaje que a día de hoy se ha eliminado de Twitter.

Su novia Lola, Kardashian gitana y estrella de TikTok

Aunque se conocen desde hace un par de años, hasta que la joven cumplió la mayoría de edad en 2021 no se dejaron ver juntos.

Lola Romero, a la que su entorno conoce como "la Kardashian gitana" por su increíble parecido con las hermanas de Calabassas, vivía con sus padres en el barrio madrileño de Valdebernardo hasta que se ha trasladado, al parecer, a la residencia del cantante en Carabanchel. Ahora tendría 19 años y es toda una estrella en TikTok, donde acumula más de 300.000 seguidores.

El pasado mes de julio la joven compartió un vídeo en el que resume lo mucho que disfrutaron durante la última fiesta de cumpleaños del cantante.