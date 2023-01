Pedro Almodovar llora a su madre en un emotivo discurso en los Premios Feroz 2023

Pedro Almodóvar ha recibido durante la gala de los Premios Feroz —celebrados el sábado 28 de enero en Zaragoza— un distintivo honorífico por su aclamada y exitosa trayectoria profesional.

"Más allá de todos sus Oscar, sus menciones en los festivales internaciones (premios honoríficos incluidos) y el reconocimiento unánime entre la cinefilia como una de las voces más reconocibles e influyentes del cine de autor contemporáneo, Pedro Almodóvar es universal por feroz", afirmaba el Comité de Organización de los premios en una nota de prensa.

El director manchego ha recibido este premio con mucho cariño y ha dado un emotivo discurso de agradecimiento. "En estos premios uno se siente de mil modos y uno de ellos es muy frágil. Con el maravilloso vídeo que habéis mostrado, tengo que respirar", ha comenzado diciendo el actor con un nudo en la garganta tras ver un vídeo sobre su filmografía.

Este es el tipo de premios donde no hay que llorar pero me habéis puesto una imagen de mi madre diciendo que la llamara, y es demasiado duro y demasiado emcionate, no he podido verlo", ha dicho entre lágrimas. "Yo estaba muy seguro antes de subir, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo, lo siento", ha confesado al público.

Los acontecimientos que marcaron su filmografía

Tras el emotivo momento, el cineasta ha continuado con su discurso remontándose tanto a sus orígenes manchegos como a su llegada a Madrid o una relación que le hizo cambiar la manera de ver el mundo.

"Mi vida y mi filmografía han estado marcadas por algunos acontecimientos, por ejemplo, haber nacido en la Mancha y haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura básicamente rural, pero muy universal, porque la base era la supervivencia en cualquier circunstancia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas que me ayudarían a seguir adelante. A pesar de la oscura realidad en la que vivíamos, la lucha diaria por sobrevivir no estaba reñida con el humor", se ha sincerado.

Pero después llegó a un Madrid donde comenzó ha sentirse más identificado: "Yo era un niño raro en el pueblo y en Madrid seguí siendo raro, pero allí había mucha más gente como yo", ha expresado. Y en la capital tambié se enamoró por primera vez: "Fue motivo, primero de dolor, pero después de inspiración, tener un primer novio adicto (...) Sufrí mucho, pero aprendí mucho también".

También ha agregado a su discurso de experiencia de vida que estudiar en los Salesianos fue una experiencia "terrorífica" y "pésima". Y esque todas estas cosas le han marcado para ser quien es hoy, tanto personal como profesionalmente.

El cine ha sido la mejor terapia de Pedro durante estos últimos 50 años, donde ha vivido un sueño mucho más grande del que jamás esperó. "La pantalla era el espejo en el que me miraba y desde el primer momento soñé con formar parte de ese mundo", ha contado.

También ha aprovechado su altavoz para reivindicar la sanidad pública en España durante el final de su discurso.

"Los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. Así que por los sanitarios a los que aplaudíamos a las ocho de la tarde durante la pandemia, a ellos va ha dedicado este aplauso de apoyo a sus reivindicaciones, de empatía y comprensión de la situación que están viviendo, porque pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad: el Sistema Público de Salud universal y gratuito", ha sentenciado.