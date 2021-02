Los perros de Carlos Alsina: la otra pasión del creador del monólogo más incisivo de la radio

Carlos Alsina lleva la radio en las venas y lo que hace cada mañana en Más de Uno en Onda Cero es un servicio público hecho por y para sus oyentes. La información no está reñida con un lenguaje cercano y afable, dos de los puntos fuertes del presentador. "Los oyentes forman parte de nuestra familia", le decía a Carlos Rodriguez en 'Como el perro y el Gato'.

Más de 30 años de trayectoria avalan la profesionalidad del Carlos Alsina, que cada mañana despierta al país del letargo de la noche con la actualidad más relevante, los monólogos de análisis más incisivos y las entrevistas a los protagonistas de la jornada. Por su micrófono han pasado desde Mario Rajoy hasta Salvador Illa, sin contar a grandes rostros del mundo del arte y la ciencia.

PREMIO AL MEJOR PERIODISTA DE 2020

Carlos Alsina recibió en el mes de febrero el premio de la Asociación de Prensa de Madrid al 'Mejor Periodista del Año' 2020, un reconocimiento que recibió en un acto presidido por los reyes de España y en el que aprovechó para defender no solo la libertad de prensa, sino que se refirió a la autocensura como uno de los mayores enemigos del periodismo.

Además, su programa 'Mas de Uno' en Onda Cero fue reconocido con el Premio Ondas en el año 2019 por su programación especial para el Día de la Radio. "Le dije al equipo: Tengo una idea, ¿seríamos capaces de hacer toda la mañana desde la calle, pero no desde un lugar concreto, sino moviéndonos?. Si yo hubiera tenido un buen equipo me hubieran dicho ¿dónde vas? Pero como no tengo buen equipo, tengo el mejor de los equipos, me dijeron “hagámoslo”", dijo en su discurso de agradecimiento.

LA LIBERTAD DE PRENSA Y SU ANÉCDOTA CON LUIS DEL OLMO

En su discurso de agradecimiento por el premio de la APM, Carlos Alsina comparó la situación actual de su profesión con una escena de la película 'Los Pájaros' de Alfred Hitchcook: los periodistas acorralados en una cabina telefónica mientras bandadas de grajos se estrellan con furia contra el cristal.

Alsina se refería a las críticas y polémicas que se crean en las redes sociales, unos movimientos que buscan silenciar al periodista a través de la autocensura. "La manera de combatir a quien te quiere silenciar es seguir informando", concluía Alsina en su discurso después de contar una anécdota muy relevante sobre la profesión y la autocensura.

Fue durante una pausa publicitaria del programa 'Protagonistas' de Luis del Olmo cuando éste recibe una llamada de Interior en la que le avisan de que había conseguido librarse de uno de los atentados de ETA, ya que el periodista era objetivo de la banda. En ese punto Olmo le contó a Alsina que iba a dejar la profesión porque no quería a poner en peligro a su familia. A los pocos días, Olmo le confesaba a Alsina que finalmente no dejaría su puesto gracias a las palabras de su mujer, que le dijo: "Si te retiras te han silenciado y es como si lo hubieran conseguido, como si te han matado".

SUS PERROS, SUS FIELES COMPAÑEROS

Carlos Alsina es, para Carlos Rodríguez, "una persona con honor a sí mismo". En su charla en 'Como el Perro y el Gato', Alsina abría un pequeño hueco para que viésemos su lado más personal, el que siente por "el peso de la responsabilidad". "Cuando haces un programa por la mañana tan largo como el mío, en el que pasan tantas cosas y hay tantas voces distintas tienes presente que eres el escaparate de lo que la cadena quiere ser, pero yo creo que soy algo más, y eso no se debe olvidar nunca", contaba Alsina, que admitía que a veces tenía ganas de hacer algún "experimento" radiofónico.

Sobre su vida personal, Alsina contó que vivía hasta hace muy poco en compañía de dos perros, pero uno de ellos murió el pasado mes de agosto.

"Es todo fruto de casualidades. En casa siempre tuvimos perro, cuando me independicé vivía en un piso pequeño y ni me lo planteé. Fue al venirme ya al casi campo cuando...". Así empezaba Alsina su historia con Yako y Yeka, dos animales con lo que ha compartido muchos momentos y anécdotas.

Un perro de raza 'malamute' / Pexels

Alsina explicó que fue un domingo a casa de un amigo a ver a su perra, que acababa de dar a luz y tenía cachorros. "Cuando te ponen un cachorro de malamute en brazos... Es condenarte", decía riéndose. Se refiere a Yako, un malamute de 14 años, que "está sordo y le cuesta mucho moverse". "Es una experiencia ir viendo envejecer a los compañeros de casa", reflexionaba.

Un año después de la llegada de Yako apareció Yeka, una samoyedo que "estaba muy loca" y que fue un regalo. "Y claro, macho y hembra... Entre los dos, me la liaron", decía Alsina, que asegura que la naturaleza se abrió paso en pleno salón de su casa. ¡Él mismo tuvo que asistir el parto!

"Tuvieron seis cachorros. Puedo presumir de que asistí a la perra, el primer perro lo sacó a la 1 de la mañana y el último a las 7", dijo.