¿Qué le pasa a Àngel Llàcer? El problema de salud que le ha alejado de 'Tu cara me suena'

La gala 5 de Tu cara me suena 11 arranca con una silla vacía. Àngel Llàcer, presidente de la mesa del jurado, es baja por un grave problema de salud y en su sitio se sienta Silvia Abril, concursante de la cuarta edición del programa que ya fue su sustituta durante otra ausencia en 2017.

El fichaje temporal de la cómica se conoció a mediados del mes de abril cuando Llàcer contó en una entrevista radiofónica que había tenido que ser ingresado en la Clínica Ruber de Madrid por una infección intestinal grave.

La grave infección de Àngel Llàcer

"Cogí una intoxicación y me pusieron antibióticos durante cinco días, pero la bacteria se quedó", contó el jurado sobre la bacteria Shigella, que contrajo en febrero de 2024 durante un viaje a Vietnam.

En su entrevista con el programa El matí de Catalunya Ràdio, que hizo desde la cama del hospital, explicó que los síntomas empeoraron al pasar el tiempo y los dolores y molestias se intensificaron. "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron", contó el actor y director musical.

"Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre... Estaban muy preocupados", añadió Llàcer sobre las dificultades del diagnóstico, que llegó cuando se dieron cuenta de que todo podría derivar de la intoxicación alimentaria mal resuelta. La bacteria seguía anidada en su intestino y eso agravó su estado de salud.

"He estado muy jodido, sí. ¿Podría haber muerto?"

Llàcer recibió el alta médica días después de su entrevista con Catalunya Ràdio y, ya desde casa, habló con la revista Pronto sobre las dificultades del proceso.

"He estado muy jodido, sí. ¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo", contó en esta publicación el jurado de Tu cara me suena, que ha tenido que semanas después de recibir el alta ha tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital.

Su ausencia en 'El Hormiguero'

Las últimas noticias sobre su estado de salud las dio Pablo Motos este jueves 9 de mayo durante la emisión de El Hormiguero, programa al que Llàcer tenía previsto asistir con Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet y al que falló a última hora por este motivo.

“Antes de nada, tenía que estar también Àngel Llàcer, que le íbamos a traer aquí esta noche. Pero está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam y lo han tenido que volver a ingresar”, contó el presentador sobre el presidente del jurado de TCMS.

Los pormenores su evolución los dieron después los concursantes del programa, quienes están en contacto directo con el presentador. "Está estable”, dijo Bonet. “Las últimas noticias que tenemos son éstas”, añadió Sánchez Silva, y apuntó: “Está también vigilado y con mucho ánimo y mucho amor".