¿Quién es Clara Alvarado? Conoce a la actriz que interpreta a Rocío Dúrcal en 'Cristo y Rey'

Ha llegado a Atresplayer Cristo y Rey, uno de los estrenos más esperados del momento. La serie sigue el juego a Ángel Cristo (Jaime Lorente) y su complicada relación con Bárbara Rey (Belén Cuesta), aunque intervienen muchos otros personajes como Chelo García-Cortés, Paquirri o Juan Carlos I.

Sin embargo, una de las artistas que más ha llamado la atención es Clara Alvarado, que interpreta a una joven Rocío Dúrcal. Concretamente, se centra en la película que esta y Bárbara protagonizaron en 1977, Me siento extraña, donde ambas vivieron una ardiente escena sexual lésbica.

Los inicios artísticos de Clara Alvarado

Clara Alvarado comenzó a estudiar teatro en el colegio y con solo 8 años se metió en clases de música y se integró en el coro 'Cum Iubilo' de Plasencia durante sus años de adolescente.

Terminó mudándose a Madrid para estudiar Enfermería, sin embargo, cuando se encontraba en tercero le ofrecieron grabar un corto, así que dejó esta carrera y se metió en Interpretación.

Al final, cursó ambas carreras pero se centró en buscar trabajo como actriz, ya que era lo que realmente consideraba su pasión.

Sus años como enfermera durante la pandemia

No fue hasta 2020 cuando comenzó a trabajar como enfermera. Debido a la pandemia de coronavirus, se necesitaba mucho más personal médico y ella se ofreció. En una entrevista con Diario Enfermero, reveló como fue tomar esta decisión: "El día 21 o 22 de marzo empecé a darme cuenta de que estaba pasando algo muy gordo y me estaba generando ansiedad estar en casa. Pensaba 'tengo la carrera de Enfermería, no tengo experiencia, pero todo es ponerse en la vida. Todo es aprender y tener actitud'.

De esta forma, se incorporó en la UCI y acabó en el Hospital de Cantoblanco (Madrid). "Me incorporé al 25 de marzo con muchísima incertidumbre, mucha expectación y mucho miedo, no lo voy a negar. No tanto miedo al contagio si no miedo a ser un estorbo. Yo iba con toda mi buena intención, pero claro, me faltaban muchísimos conocimientos", detalló.

Su conocido personaje en 'La casa de papel'

Clara es una artista completamente polifacética, ya que domina muchos formatos como cine, series, pero también musicales. En 2015, formó parte del musical Hércules, que se representó en el Teatro Romano de Mérida. Ha tenido otros papeles en series como Madres, Acacias 38, Cuéntame cómo pasó o La que se avecina, aunque es conocida por interpretar a Ariadna durante las dos primeras temporadas de La casa de papel.

Precisamente, gracias a esta serie pudo ganar el premio Tenca de Oro en 2019.

Además, creó un vínculo muy fuerte con el actor Pedro Alonso (Berlín) y se convirtieron en buenos amigos. A través de un post de Instagram, agradeció a sus compañeros de rodaje por la experiencia, pero especialmente a él. "He elegido la profesión de los locos. Eso dicen por ahí, que los actores estamos fatal de la cabeza, con muchos pájaros y cosas así", reflexionó.

"Bendita locura la mía y bendita locura la tuya querido Pedro porque de las personas importantes a lo largo de mi carrera, tú serás sin ninguna duda, una de esas maravillosas personas. Gracias por tu mirada, por tu arte y por tus pájaros o caballos desbocados", confesó emocionada.

Su faceta de cantante

Más allá de una increíble actriz y enfermera, Clara también sabe cantar y tiene un dúo musical junto a Ichi Segovia llamado Biuti Bambú. En febrero de 2020 se presentaron como grupo y en abril lanzaron su primer single, El diluvio universal, con la dificultad añadida de que les pilló en el confinamiento y cada una tuvo que grabar su parte en su casa.

Durante estos años, han ido estrenando temas como Mi mejor canción, Por siempre u Otra vez Navidad y colaboraciones con grupos como Arde Bogotá aunque su primer disco ha salido este 2022.

Tiene el mismo nombre del grupo y está compuesto por diez canciones, cinco de ellas inéditas, que ha tenido una increíble acogida entre sus fans.

Sin duda, esta serie ha escogido a una actriz con una increíble experiencia y trayectoria, pero también se han centrado en un perfil realmente versátil y dinámico que les permite aprovecharlo al máximo.