Quién entregará los puntos por España en Eurovisión: la cantante confirmada como portavoz del jurado español en Liverpool

Ruth Lorenzo vuelve a la órbita eurovisiva. La artista ha sido la escogida por Radio Televisivo Española para ser la portavoz del jurado español de cara a la final en Liverpool. Así lo informa El Plural y lo confirma el portal especializado verTele.

De este modo, la cantante de Sant Cugat del Vallés será la encargada de repartir los puntos que España otorga al resto de países en la clásica y tradicional conexión de los "12 points go to...".

Ruth Lorenzo // Getty

Ruth Lorenzo, que ahora mismo está comprometida con RTVE en proyectos como Cover Night, será la encargada de comunicar en directo a los espectadores de toda Europa cómo se reparten las puntuaciones del jurado de expertos de RTVE.

La cantante tiene previsto además lanzar el próximo 14 de abril su EP Reina, el primer trabajo musical que ve la luz tras los problemas que vivió para sacar adelante su disco Crisálida, que nunca vio la luz por los "contratos infernales" de su antigua discográfica.

"Estoy viviendo más en presente que nunca y siento que he tomado las riendas de mi proyecto. Siento que mi voz importa y no solamente sobre el escenario, de donde no me quiero bajar nunca", dijo respecto a este tema.

La artista coge el relevo de esta manera a la presentadora Nieves Álvarez, que llevaba los últimos cinco años asumiendo esta tarea.

Lorenzo sella este 2023 una nueva alianza con Eurovisión y RTVE. Ya el pasado mes de enero acudió como invitada al Benidorm Fest y en varias ocasiones ha dejado ver sus ganas de inmiscuirse de nuevo en el universo eurovisivo de cada año.

En qué año y con qué canción fue Ruth Lorenzo a Eurovisión

Fue en el año 2014 cuando la artista viajó hasta Copenhague para representar a España en Eurovisión con el tema Dancing in the Rain.

La candidatura obtuvo la décima posición y consiguió la misma puntuación que Dinamarca, que precisamente fue el país anfitrión aquel año.