¿Quién ha ganado la gala 10 de 'Tu cara me suena 11'? Conoce el ganador y cómo está la clasificación

¡No lo ha podido hacer mejor!

Raquel Sánchez Silva ha logrado alzarse por primera vez como ganadora de gala en Tu Cara Me Suenadespués de hacer una imitación casi perfecta de Luz Casal. Lo ha conseguido interpretando Piensa en mí, el clásico de 1991 incluido en el film Tacones lejanos de Pedro Almodóvar.

"Carlos Latre te ha dicho que eres una funambulista de la imitación, pero no estoy de acuerdo. Lo que has hecho es un doble salto mortal sin red", ha defendido Santiago Segura al verla cantar, recordando por qué se merecía una buena puntuación: "Conocemos la canción a la perfección y que tú te hayas aproximado a eso como has hecho es un éxito".

Además, la presentadora ha querido confesar que ha estado nerviosa porque era la primera vez que hacía una actuación sola y sin bailarines: "Esto me hace admirar más a todos los que os dedicáis a la canción. Cuando estás ahí solito con el micro es un mundo".

Así está clasificación general de 'Tu cara me suena'