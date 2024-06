Pastora Soler provoca lágrimas con su emotiva imitación de Lady Gaga en 'Tu cara me suena'

El plató de [[LINK:TAG|||tag|||5f523174a03f7f12ced3734a|||Tu cara me suena]] se ha quedado en silencio después de la impresionante imitación de Lady Gaga que ha hecho la invitada de la semana, Pastora Soler.

La cantante ha preferido huir de sus singles más trasgresores e ir directa al corazón escogiendo I'll never love again, un tema que forma parte de la película Ha nacido una estrella. Sola en el escenario y con la única compañía del micrófono, Pastora ha hecho historia y ha provocado lágrimas en varios asistentes.

Julia Medina, Supremme de Luxe y la propia Lolita han terminado llorando con la actuación de la intérprete sevillana. "Cuando cantas llega directamente al corazón. No sé si has hecho una buena o mala imitación, lo que sí te digo que viva tú y viva el arte. Se tiene o no se tiene", ha dicho Flores.

Imitando al adorado Àngel Llàcer, Carlos Latre ha pedido que Pastora Soler "gane todas las ediciones de Tu cara me suena".

¡Dale al play y vive este emocionante momento!