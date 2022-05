¿Quién es Juan Betancourt? Conoce al modelo y actor cubano finalista de 'El Desafío'

Juan Betancourt es uno de los cuatro finalistas de la segunda temporada de El Desafío. El modelo y actor cubano de 31 años llega a la final con 160 puntos y como tercero del ranking.

Lo hace tras un paso atropellado por el programa. El también influencer se lesionó tras el primer programa y tuvo que ausentarse durante dos semanas. Lo sustituyó su amigo, el piragüista Javier Hernánz, quien hizo lo imposible por sumar puntos para su compañero.

A la espera de lo que pase en la final, su paso por el programa de Roberto Leal será recordado por grandes momentos. Uno de esos momentos tuvo lugar en la segunda semifinal, en la que se proclamó ganador tras realizar una espectacular coreografía en el aire. Sin olvidar, claro, su apasionado morreo con Lorena Castell.

Su prueba de la apnea también es digna de recordar. El cubano consiguió mantenerse bajo el agua 3 minutos y 40 segundos, lo que le dejó en segundo puesto en la clasificación general. Solo lo superó Omar Montes.

Juan Betancourt y por qué empezó en 'El Desafío'

"He venido aquí a luchar", dijo en el primer programa de El Desafío, formato del que se enamoró durante la temporada anterior.

"Es un formato que me ha llamado mucho la atención desde la primera edición cuando participó un amigo mío, Jorge Brazález. Me encantan los deportes, los desafíos… Además, vengo de Cuba. Salí de mi país con 18 años y desde entonces he tenido que ir enfrentándome a muchas cosas, pero este va a ser uno de los mayores desafíos de mi vida. Vengo con mucha ilusión”, contó en su presentación.

De Cuba a las pasarelas internacionales

Juan Betancourt nació el 22 de septiembre de 1990 en La Habana (Cuba), ciudad en la que vivió hasta cumplir los 18 años. Una vez cumplida la mayoría de edad, el actor vino a España y seis años más tarde, en 2014, consiguió la nacionalidad.

Fue en las pasarelas de Barcelona donde Juan comenzó su carrera en el mundo del modelaje, que le ha llevado a trabajar con diseñadores de moda y marcas internacionales Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, o Tommy Hilfiger. Además, ha posado para revistas como Forbes Magazine, Vanity Fair, Vogue Spain o Men's Health, de la que ha sido tres veces portada.

Su trayectoria profesional en cine y televisión

De la pasarela a la pantalla. Juan Betancourt es también actor.

En 2016, Betancourt rodó la película Las leyes de la termodinámica del productor Mateo Gil, junto a actrices como Berta Vázquez y Vicky Luengo. Posteriormente, participó en el cortometraje Desalia, dirigido por Ernesto Sevilla, así como en el vídeo promocional My Summerland para Women'secret, al lado de Amaia Salamanca.

También participa en dos capítulos de la segunda temporada de Toy Boy, la serie de Atresmedia que acaba de llegar a Netflix.

Novio de la tenista Paula Badosa

Juan Betancourt se convirtió en noticia el pasado verano al conocerse su relación con la tenista española Paula Badosa. La pareja, en el punto de mira de los medios, proclamó su amor público en un viaje a Nueva York.

"Más que ayer, pero menos que mañana", decía el comentario de las fotos que Betancourt compartió en Instagram.

Discreta ante las cámaras, desde entonces la pareja comparte su amor en redes sociales donde curiosamente empezó su relación. Lo contó la tenista en una entrevista con el programa Corazón.

"No estoy nunca en un sitio parada, no voy a eventos, no salgo. Por suerte existen las redes sociales, recibí un mensaje suyo. No es que utilice mucho las redes, pero en ese momento, supongo que es el destino o la coincidencia, supongo que estaba más pendiente y desde ahí empezamos a hablar y a conocernos", explicó Badosa sobre sus inicios.

Rocío Crusset y Andrea Duro, las exparejas de Juan Betancourt

Las declaraciones de Badosa sorprendieron ya que como Betancourt siempre ha sido muy celosa de su vida privada.

Del modelo y actor sabemos que antes que Badosa tuvo dos relaciones conocidas. Fue novio de Rocío Crusset, la hija modelo de Mariló Montero. Su romance empezó en el verano de 2016, aunque en un primer momento ambos lo desmintieron. Varios encuentros y unas románticas imágenes publicadas en una revista terminaron por confirmar que entre ellos existía algo más que una bonita amistad. No obstante, en mayo de 2018, dieron por finalizada su relación, siendo el cubano quien tomó la decisión.

Tiempo más tarde, Betancourt conoció a la actriz Andrea Duro a través del actor José Lamuño.

“Gracias por hacer de este año uno de los más especiales de mi vida”, escribió la de Fuenlabrada en el primer aniversario de la pareja. Un año más tarde, cuando llevaban dos años juntos, ambos tomaron caminos separados, poniendo punto y final a una historia marcada por la complicidad.