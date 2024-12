Quién es Juana Cordero: su edad, actriz de 'Camera Café' y su faceta como pintora

Juana Cordero es un rostro muy recordado de la televisión, pero también del cine. La actriz española ha hecho reír a carcajadas al público como una actriz de comedia muy destacada en nuestro país.

Nacida en Madrid en 1962, Juana se dio a conocer para el gran público con la serie Camera Café, ficción que la catapultó al éxito. Pero antes de este proyecto, Juana ya se había dejado ver en la pequeña pantalla en producciones como Los ladrones van a la oficina, Farmacia de guardia y Cuéntame cómo pasó.

A sus 62 años puede decir que tiene una dilatada carrera a sus espaldas, también en el cine. De su gran trayectoria destacan títulos como Atilano presidente, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Enloquecidas, Balada triste de trompeta, El mejor verano de mi vida y, por supuesto, Camera Café: la película.

Cordero también se ha forjado en los teatros, desde donde triunfa desde los años 80 en títulos como Fuenteovejuna, El extraño viaje, Solo con tu amor no es suficiente, Genes y La madre que me parió.

El amor a su profesión

En una entrevista para Culturamas en 2017, Juana Cordero relató lo que significa para ella ser actriz: "He tenido suerte. He tenido constancia porque yo soy vocacional. Desde pequeña no quise hacer otra cosa, solo quería ser actriz. Me empeñé, me formé y creo que he tenido suerte viendo mi currículum. Hay gente que ha apostado por mí y que me ha querido en sus proyectos, y que todavía me sigue queriendo. No me puedo quejar".

Sobre encasillarla en comedia, Juana lo tiene claro: "Considero que tengo un amplio abanico de interpretación. Aunque parezca que es sencillo, hacer buena comedia no es nada fácil. Un actor que sabe hacer buena comedia es un buen actor de drama o de melodrama. No tienen mucho que ver, pero se me dan bien ambos géneros, aunque está feo que yo lo diga ". Aún así, es consciente de que la gente la identifica con el humor.

Sobre si tiene personajes favoritos para interpretar, la actriz asegura que depende de la situación: "Según el momento de mi vida, o según el proyecto anterior que haya acometido. Si de repente me llega la oportunidad de hacer una comedia, cuando antes he estado interpretando una función más intelectual o más negra, entonces pienso: 'Pues ahora es la comedia en mayúsculas'. Si vengo de un drama a lo mejor me apetece una comedia, y si acabo de hacer comedia me gusta probar en drama".

En dicha entrevista, la actriz también se muestra reflexiva sobre su reflexión: "En mi oficio hay muchísimo paro desgraciadamente, y sobre todo también se mueve en franjas de edad. Curiosamente, las personas con más experiencia, las que mejor podemos conocer este oficio, tenemos menos oportunidades. Hablo de hombres y mujeres, aunque considero que las mujeres estamos mucho más excluidas de lo que son los proyectos que arrancan".

Así, pone el foco en las dificultades de crecer en la interpretación al ser mujer: "A las mujeres se nos exigen unos patrones que a los hombres no se les exige, y no me quiero poner feminista, pero los hombres son los que hacen los proyectos y los que piensan en masculino".

La pintura y la escultura, sus dos aficiones

Aunque es una enamorada de su profesión, Juana Cordero también tiene tiempo para impregnarse de otras disciplinas artísticas. Así lo contó en Culturamas, donde ensalzó su faceta de "artista".

"Fundamentalmente hago escultura en bronce, aunque fundir bronce es caro. Tengo unas piezas de manera permanente en la galería Capa Esculturas, en la calle Claudio Coello de Madrid, y también me organizo mis exposiciones. Soy mejor escultora que pintora. Me desarrollo también en esas disciplinas", detalló en la entrevista.

Con estas actividades, la actriz intenta explorar otros terrenos tanto externos como internos: "En el fondo se trata de la necesidad de intentar comunicarse".