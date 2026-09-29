El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante 2026'
Tour Gigante FIN DE GIRA llega a su última fase. Leiva pone el broche de oro a su gira esta semana en el Movistar Arena de Madrid. Las citas son el martes 29 de septiembre y el miércoles 30 y las canciones que sonarán durante el concierto, salvo sorpresas, ya las podemos avanzar. Apunta los 24 temas del setlist.
Leiva hace 'Gigante' su fin de gira en Madrid con homenaje a Robe y canción inédita
Leiva pone el broche de oro a Tour Gigante FIN DE GIRA. Después de más de un año de gira —arrancó en mayo de 2025 y en octubre sumó nuevas fechas para 2026—, el madrileño dice adiós desde el escenario del Movistar Arena de Madrid, su casa en la que actuó los días 8 y 9 de septiembre y a donde vuelve esta semana para la despedida final.
Este martes 29 de septiembre es el primero de los dos conciertos en la arena madrileña y, salvo sorpresas de última hora, ya podemos avanzar las canciones que sonarán durante el show. Bajo presión es la encargada de abrir cada noche y Princesas, de Pereza, cierra los conciertos a los que en Madrid sumó Palomas de Amazon, adelanto de su próximo disco que canta en exclusiva en estos shows para grabar los coros con sus fans.
Hubo también excepciones en Zaragoza, en donde estuvo acompañado de Iván Ferreiro y cantaron un medley de Turnedo, Toxicosmos y Insurrección.
Para la cita de este martes 29 y del miércoles 30 de septiembre no se esperan cambios pero, tratándose del fin de gira, todo puede pasar. Por ahora, repasamos las canciones que sonaron en el concierto del día 8 y que seguro no fallarán esta noche.
Las canciones de Leiva en Madrid
- Bajo presión
- Cuarenta mil
- La lluvia en los zapatos
- Gigante
- Lobos
- Terriblemente cruel
- Superpoderes
- Sincericidio
- Breaking Bad
- El polvo de los días raros
- Ángulo muerto
- Shock y adrenalina
- Flecha
- Cortar por la línea de puntos
- Palomas de Amazon (Adelanto de tema nuevo donde el público canta el coro para registrarlo y que salga en el disco nuevo)
- El hombre pájaro (Robe cover)
- Pienso en aquella tarde (Pereza)
- No te preocupes por mí
- Como lo tienes tú
- Estrella polar (Pereza)
- Lady Madrid (Pereza)
- Caída libre
- Como si fueras a morir mañana
- Princesas (Pereza)