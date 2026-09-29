El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante 2026'

Leiva pone el broche de oro a Tour Gigante FIN DE GIRA. Después de más de un año de gira —arrancó en mayo de 2025 y en octubre sumó nuevas fechas para 2026—, el madrileño dice adiós desde el escenario del Movistar Arena de Madrid, su casa en la que actuó los días 8 y 9 de septiembre y a donde vuelve esta semana para la despedida final.

Este martes 29 de septiembre es el primero de los dos conciertos en la arena madrileña y, salvo sorpresas de última hora, ya podemos avanzar las canciones que sonarán durante el show. Bajo presión es la encargada de abrir cada noche y Princesas, de Pereza, cierra los conciertos a los que en Madrid sumó Palomas de Amazon, adelanto de su próximo disco que canta en exclusiva en estos shows para grabar los coros con sus fans.

Hubo también excepciones en Zaragoza, en donde estuvo acompañado de Iván Ferreiro y cantaron un medley de Turnedo, Toxicosmos y Insurrección.

Para la cita de este martes 29 y del miércoles 30 de septiembre no se esperan cambios pero, tratándose del fin de gira, todo puede pasar. Por ahora, repasamos las canciones que sonaron en el concierto del día 8 y que seguro no fallarán esta noche.

Las canciones de Leiva en Madrid