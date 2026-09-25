'La bola negra': sinopsis, reparto, duración y tráiler de la película de Los Javis sobre Lorca

La bola negra es el proyecto más ambicioso hasta la fecha de Javier Ambrossi y Javier Calvo como creadores y directores.

Aunque se estrena este viernes 25 de septiembre, la película ya ha tenido un gran alcance por la crítica y los premios que ha ido recopilando en festivales: este 2026 el filme ha ganado el premio a Mejor Dirección en Cannes y el Premio del Público en Toronto (TIFF).

Además, la película representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99ª edición de los premios de Hollywood.

La bola negra dura 2 horas y 35 minutos (155 minutos) en su versión estrenada en cines, por lo que los espectadores que vayan a verla podrán disfrutar de una producción audiovisual de lo más completa.

Así es 'La Bola Negra'

La historia de La Bola Negra entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, mostrando cómo el deseo, el rechazo, la memoria y la herencia emocional atraviesan generaciones.

El título hace referencia a la 'bola negra', el voto con el que un exclusivo casino de Granada rechazaba la entrada de un joven por ser homosexual en el manuscrito que Lorca dejó sin terminar antes de ser asesinado en 1936. Esa imagen del rechazo se convierte en el símbolo central de la película.

Imagen de La bola negra, película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. | Movistar Plus / Europa Press

Los actores que participan en 'La bola negra'

La bola negra cuenta con uno de los castings más ambiciosos del cine español reciente. Es, hasta la fecha, el reparto más coral y de mayor presupuesto que han dirigido Los Javis, mezclando actores consagrados como Penélope Cruz, Glenn Close y Antonio de la Torre con nuevos rostros como el cantante Guitarricadelafuente en su debut como actor, Milo Quifes, Miguel Bernardeau y Carlos González.

A ellos se suman nombres como Lorenzo Zurzolo, Natalia de Molina, Mario Silva, Albert Pla, Nuria Mencía, Mona Martínez, Joaquín Ruíz, Valentín Martínez y Manuel Gareno.