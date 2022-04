Rose Leslie habla de la adicción de Kit Harrington: "No depende de mi protegerlo" // Getty

En un paseo con la periodista Helena Lee, de la revista Harpers Bazaar, la actriz Rose Leslie ha hecho un repaso de cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en una estrella global.

Aunque ha participado en ficciones tan conocidas como Downton Abbey, su papel como salvaje en Juego de Tronos hizo que su cara se volviese reconocible en todo el mundo.

Más aun cuando su idilio con el bastardo de Invernalia, Kit Harrington, traspasó la pantalla. Se enamoraron, se comprometieron, se casaron en 2018 tres años más tarde, en febrero de 2021, se convirtieron en padres de su primer hijo.

Kit Harington y Rose Leslie en el día de su boda // Gtres

Kit Harrington, centrado en recuperarse

Pero no todo ha sido fácil en la vida de este matrimonio de estrellas. Los problemas de Kit Harrington con la bebida revolvieron los cimientos de una relación consolidada.

Aun así, no les han faltado fuerzas para apoyarse mutuamente. "Para Kit, siendo un adicto, es muy importante que se reconozca como tal", cuenta su mujer, que añade que la terapia en grupo con alcohólicos anónimos ha sido clave para la recuperación del actor.

"La comunidad de AA le ha brindado un espacio tan amoroso para que se sienta escuchado, para asegurarse de que no esté solo. Pero si no fuera por la rehabilitación, ahora mismo estaría en un estado mental muy diferente", explica Leslie con la perspectiva que le brindan los años.

"Depende de él si decide volver a beber"

El peor momento de Harrington fue hace tres años, cuando alcanzó un pico de fama y popularidad por Juego de Tronos que le resultó difícil de gestionar. La bebida se convirtió en su tabla de salvación, pero para Leslie era todo lo contrario.

"Estoy bien. Esto fue en 2019, por lo que ahora llevamos varios años de sobriedad", puntualiza la actriz, que en este tiempo se ha sumergido junto a su marido en su proceso de recuperación pero también estableciendo ciertos límites. No se responsabilizaría a sí misma si Harrington volviese a caer en la bebida.

Kit Harington y Rose Leslie // Getty (Wibbitz)

"He aprendido mucho sobre la adicción y es algo de lo que Kit siempre será consciente, pero depende de él si decide volver a beber. Ninguna cantidad de cuidado de niños podrá impedir que haga lo que decida". hacer... No elijo ponerme esa presión sobre mí mismo. La responsabilidad de su comportamiento es de él. No depende de mí protegerlo de eso", asegura.

Entre los planes más inmediatos del matrimonio se encuentra hacer vida familiar normal. Han comprado una segunda propiedad en la zona rural de Suffolk, donde se mudarán después de que la actriz termine su último rodaje. "Vamos a hacer un hogar, trataremos de hacer amigos. ¡Para eso vamos a usar a nuestro hijo!", bromea antes de terminar la charla.