'La ruleta de la suerte' presenta a Brian, el sustituto de Laura Moure en destapar las letras del panel

Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte | antena3.com

Brian Pérez Casado será el sustituto de Laura Moure durante su baja de maternidad, y por primera vez será un copresentador quien desvele las letras del panel del concurso conducido por Jorge Fernández.

La Ruleta de la suerte pronto afrontará un notable cambio... Aunque temporal.

El programa de Antena 3 prescindirá de la copresentadora Laura Moure durante su baja de maternidad, y por primera vez llegará al plató conducido por Jorge Fernández un copresentador.

Se trata de Brian, a quien ya nos ha presentado la cadena. "Voy a estar yo acompañando a Jorge Fernández en el mejor programa de la televisión. Voy a estar el tiempo que Laura no esté, así que espero que lo disfrutéis de la misma forma que lo voy a hacer yo", ha explicado el propio copresentador.

Brian Pérez Casado debutará así en el espacio del mediodía y será el encargado de descubrir las letras del panel. Pero el nuevo fichaje no es nuevo: Brian fue concursante del programa en la Navidad de 2025, donde comentó que le gustaría ocupar ese puesto y, como guiño, Jorge Fernández y Laura Moure le dejaron revelar un panel durante unos minutos.

Así fue el momentazo navideño de Brian

Durante su presentación en La ruleta de la suerte en Navidad, Brian sorprendió a todos al pedir un deseo navideño muy especial. Jorge Fernández no dudó en prometerle que haría todo lo posible por cumplirlo.

El sueño del concursante era ponerse en la piel de Laura Moure y ser él quien revelara las letras del panel. Y dicho y hecho: minutos después, su petición se hizo realidad.

Ahora, meses después, el que fuera concursante asume el reto diario de destapar las letras hasta que vuelva Moure.