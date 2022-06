Sara se lleva el coche de 'La ruleta de la suerte': el panel que ha tenido que resolver

La ruleta de la suerte ha tenido este miércoles un final trepidante, sobre todo para Sara, que ha pasado de tener 100 euros en el marcador a llevar el bote de 1.600 euros y el coche. Su victoria ha sido cosa de pocos minutos.

Llegó al panel del bote con esos 100 euros y no tardó en ponerse por delante de sus compañeros. Ella se quedó con el bote y con el pase al panel final.

El rojo le dio la suerte porque en ese sobre estaba la llave del coche, aunque antes tuvo acertar el último panel.

El panel que acertó Sara para llevarse el coche

La pista era breve: MUSEO y CIUDAD. Las consonantes que le dio el programa R-S-F-Y. Y la vocal, la O.

Sara eligió las letras N-L-C-E.

Detrás del panel estaba el museo Casa de la Troya de Santiago de Compostela.

"Lo has dicho bien, en desorden pero bien", le ha dicho Jorge Fernández sobre cómo resolvió el panel. "Voy a explicar cómo ha sido todo. Como has empezado diciendo Casa de Troya, luego has dicho La, Y Santiago de Compostela. Como siempre decimos que da igual el orden de las palabras pero que digáis el panel entero, lo has dicho todo perfecto a los 10 segundos. Perfecto no, pero lo has dicho".

Vaciles de Jorge Fernández

Resuelto el panel, ¿qué premio había detrás del sobra rojo?

Ahí aprovechó Jorge Fernández para vacilar a Sara. Primero 5.000 euros, luego 8.000... al final ¡el coche!