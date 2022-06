Jorge Fernández: "Si me hubiera quedado con el primer diagnóstico, seguiría estando mal"

Jorge Fernández celebra su vuelta a la normalidad con la portada de Men's Health. Tras más de tres años enfermo, el presentador de 49 años luce ya su cuerpo habitual. Porque ese es su cuerpo habitual.

"Yo casi siempre estoy más o menos así. Este es mi estado...", ha contado este jueves en Zapeando durante su charla con Lorena Castell. "Lo que pasa es que, como sabéis, pasé unos años bastante jodidillos por dos patologías que tuve: un síndrome de lyme, proveniente de una picadura de una garrapata, no sabíamos qué era, se me cronificó y estuve tres años dando vueltas por médicos...", ha contado el presentador sobre la primera de esas patologías.

"Me quitó 12 kilos, me quitó salud, me quitó estilo de vida, me quitó la alegría y me quitó la vida, casi. Fue bastante jodidillo".

La otra patología fue una intoxicación por mercurio, por metales pesados: "Me pasé los últimos 15 años de mi vida comiendo mucho atún. Al final se me juntaron dos cosillas un poquito difíciles de diagnosticar por la medicina tradicional y estuve bastante jodido, la verdad".

Jorge Fernández bajó mucho de peso y le sobrevinieron otros problemas: "Me dolían las articulaciones, fibromialgia. Ahí estuve mal, pero no he hecho nada para llegar a esa portada de Men's Health, cuando yo estoy bien me gusta entrenar, me gusta hacer pesas, me gusta hacer windsurf, me gusta esquiar.. Es un poco estilo de vida, para estar portada no he hecho nada diferente, ni he comido diferente... No es un reto Men's Health, qué va. Simplemente soy así".

El presentador defiende que es una cuestión de decidir el estilo de vida que queremos seguir: "Yo elijo salud. Para mí vivir en salud no es renuncia a nada, yo no sigo una dieta, ni un plan de entrenamiento".

Esta no es una portada de un cuerpo, dice, es una portada de celebración: "De decir: he vuelto a ser yo mismo otra vez, estoy en salud de nuevo, es un renacer de lo que yo he sido siempre. Estar cinco años mal, cuatro y medio mal, cuando tú no eres así... Yo no podía coger un remo, no lo podía hacer, me dolía todo, no tenía energía, no dormía y estaba de mala leche todo el día".

La recuperación llegó hace aproximadamente un año y no fue un camino fácil. Primero hubo que dar palos de ciego hasta llegar al diagnóstico.

"Es importante transmitir a la gente que cuando no está bien tiene que seguir buscando. Si yo me hubiera quedado con el primer diagnóstico o con el quinto, seguiría mal. Es importante seguir buscando. Hay que buscar el origen, la causa", ha dicho el presentador, que recuerda que un cuerpo no tiene que estar mal.

No hay que conformarse y "poner parches" para convivir con ese dolor. "Porque luego el protocolo es, te vas a un psiquiatra, que no tengo nada en contra de los psiquiatras por supuesto, pero si un médico no sabe de dónde te viene una fibromialgia, un psiquiatra menos, te dan una pastilla para estar más tranquilo. No se trata de eso, no hay que no poner parches. La gente tiene que saber que si no le hacen un diagnóstico claro y sigue estando mal, un cuerpo no tiene por qué estar mal", ha dicho el presentador para terminar insistiendo en la importancia de seguir hábitos saludables.