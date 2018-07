Scarlett Johansson renuncia al papel de un hombre transgénero por las críticas y explica las razones

"Ante las recientes cuestiones éticas nacidas en relación a mi casting como Dante Tex Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto. Nuestra comprensión cultural sobre las personas transgénero sigue avanzando y he aprendido muchísimo de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting. Me he dado cuenta de que es insensible”.

“Mientras que a mí me habría encantado la oportunidad de convertir en una realidad la historia de Dante y la transición, entiendo por qué tantas personas sienten que debería ser encarnado por una persona transgénero”. “Estoy agradecida de que este debate sobre el casting haya desencadenado una mayor discusión sobre la diversidad y la representación en el cine. Mi compañía productora, These Pictures, busca activamente proyectos que entretengan y sobrepasen límites. Deseamos trabajar con cada comunidad para traer estas historias conmovedoras e importantes al público de todo el mundo”, dice la actriz en un comunicado.

Scarlett Johansson iba a dar vida aen la nueva películasobre unque en 1970 asumió la identidad depropietario de una red de salones de masajes y prostitución en Pittsburgh (EEEUU). Tuvo problemas con la mafia y las autoridades. Pero la actriz ha anunciado que renuncia al papel, después del aluvión de críticas recibidas.

Las redes sociales pronto estallaron con la elección de una mujer para la película que dirigirá Rupert Sanders, en este caso Scarlett Johansson, para interpretar a un hombre transexual.

Scarlett Johansson en la Marcha de las Mujeres / GTRES

Así, la actriz Scarlett Johansson fue duramente criticada por quienes consideran que debería ser un hombre transgénero el que interpretase el papel. Aunque la respuesta de la actriz en un primer momento fue contundente y nada hacía presagiar que renunciaría a él: "Dígales que pueden hablar con los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para hacer comentarios", dijo Scarlett, en referencia a que esos actores también han interpretado personajes trans y nadie les ha dicho nada.

Sin embargo, April Reign, impulsora del movimiento #OscarsSoWhite, pidió en Twitter a la actriz que rechace el papel porque "no necesita el dinero": "¿Por qué le quitaría el trabajo a un actor trans?"

El actor español Paco León ya vivió una situación similar cuando las redes sociales le criticaron por interpretar a una chica transexual en 'La casa de las flores'.