Sergio Reguilón recibe a Marta Díaz tras luchar contra sí misma en la prueba de apnea

La prueba de apnea es la más cotizada de El Desafío y, aunque no siempre haya marcas sorprendentemente altas, es todo un reto meterse bajo el tanque de agua a contener la respiración, Marta Díaz se ha reencontrado con su pareja Sergio Reguilón tras batir su propio récord.

Cada temporada de El Desafío la prueba de apnea sube de nivel, porque los concursantes dejan el listón cada vez más alto, por eso en muchas ocasiones se olvida que por poco tiempo que sea, estar debajo del agua sin respirar es todo un reto.

En esta ocasión ha sido Marta Díaz la encargada de dejarnos sin aire durante su reto de apnea, cuya marca no ha sobresalido, pero su actitud sí que ha brillado, y ella ha luchado contra sí misma.

La creadora de contenido, que ha conseguido un total de 1:11 minutos, ha salido del tanque de agua con una sonrisa en la cara y muy feliz con su resultado, ya que en los ensayos no había llegado ni a los 50 segundos. "Es agobiante, angustioso y asqueroso, pero Juandi es maravilloso", ha dicho entre risas.

Tras su dura prueba se ha encontrado con Sergio Reguilón, que era su pareja mientras se estaba rondando El Desafío, que la ha recibido con un beso y una sonrisa.

"Cuando hacía retos en casa con ella no pasaba de 30 segundos, llegar aquí y hacer un minuto diez, he visto el punto de partida y el de final y estoy muy orgulloso de ella, como se está tomando el programa, va cada día a más y ver aquí a mi pequeña la verdad es que me emociona", ha dicho el futbolista.

La concursante continúa en el primero puesto del ranking y ha sumado 1.000 euros a la tarjeta OpenBank.