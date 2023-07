Susi Caramelo se vuelve viral al inventarse la letra durante su imitación de Katy Perry en 'Tu cara me suena'

Las risas nunca faltan en Tu cara me suenay en temporada normalmente han sido provocadas por Susi Caramelo. A lo largo de estas semanas, la presentadora ha demostrado que es capaz de añadir humor a cualquier actuación, como le ha sucedido con su imitación deKaty Perry.

Tenía la complicada labor de interpretar Last Friday Night, uno de sus temas más conocidos, y ya el propio Manel Fuentes advirtió que "desde los Chunguitos no se veía una invención de letra así" y aunque muchos no se creían, ha superado todas las expectativas de originalidad.

'Ya la he vuelto a liar / quien me mandaba a mí privar / tengo resaca mortal / quién coño es este chaval'. Así ha comenzado Susi, quien ha estado todo el rato cantando en español: "Ahora os voy a explicar un poco lo que pasó anoche para que entendáis la historia. Yo estoy hecha unos zorros pero porque pasó algo".

Desde ese momento, la humorista ha seguido con el mismo plan y ha dejado de lado la letra original de la canción de Katy Perry.

El propio Àngel Llàcer no ha podido contener las risas y cuando ella ha terminado de cantar ha querido ser muy directo: "Todos tus compañeros han ido de menos a más y tú de menos a menos".

Cómo ha quedado Susi Caramelo en 'TCMS'

Tras esta libre interpretación de Last Friday Night, Susi Caramelo no ha sido muy bien valorada pero tampoco ha recibido las peores notas. En concreto, le han dado dos 5 y dos 6 y el recuento final han sido 22 puntos. "No se valora ni mi inglés, ni mi beso con lengua, ni la composición del tema... no se valora", se ha quejado la humorista.

Susi Caramelo cierra su participación en Tu cara me suena 10 con 166 puntos, la penúltima por delante de Agustín Jiménez y sus 154 puntos.

Andrea Guasch, Miriam Rodríguez, Jadel, Alfred García y Merche son los cinco finalistas de la décima temporada de este programa de televisión.