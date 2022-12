El terrorífico episodio que vivió Bella Thorne con un director de cine cuando solo tenía 10 años

Bella Thorne siempre ha defendido los derechos de las mujeres en todas sus declaraciones y ha querido aprovechar una charla junto a Emily Ratajkowski en el podcast High Low with EmRata para desvelar cómo fue para ella ser actriz tan joven, ya que su carrera comenzó cuando tenía 6 años, aunque la fama le llegó realmente cuando tenía 13 con la serie Shake it up.

La artista ha explicado que fue sexualizada desde muy pronto, tanto por la audiencia como por las personas de su entorno: "No solo tenías a todo el mundo mirándote, sino que además la gente a tu alrededor no paraba de decirte en qué categoría encajabas mejor".

Todo esto para ella era "jodidamente estresante" y ha recalcado que sentía que "usaba la palabra 'sexo' durante mucho tiempo". "La seguiré usando toda mi vida porque es lo que me han enseñado desde que era pequeña", ha destacado.

Fue acusada de "coquetear" con un director

De hecho, cuando tenía 10 años vivió un desagradable episodio con un director, al que no quiso poner nombre. "Tuve un director que me dio su opinión y yo tenía 10 años. Y entonces el director llamó a mi agente y mi agente llamó a madre y le dijo: 'Su hija no ha pasado el casting porque al director no le ha gustado que coquetease con él y que lo puso muy incómodo'"

"¿Pero qué cojones me estás contando, hombre de Dios? Me importa una mierda lo que pudiera decir, como si te dije 'Cómeme el coño ahora mismo'. ¡Tenía 10 años! ¿Por qué diablos ibas siquiera a plantearte algo así?", ha criticado.

"Estás en un casting con un director, tampoco es que puedas decir o hacer demasiado. Haces la escena, saludas y te vas. No tienes tiempo para decirle que te vas a sentar en sus rodillas o siquiera hacerle sentir incómodo", ha recordado la actriz.

Bella Thorne // Gtres

Por su parte, Emily Ratajkowski ha querido contar el momento en el que tenía 16 años y un agente de modelos le mostró la imagen de una joven para enseñarle lo que estaban buscando: "Dijo: 'Esta cara... Así es como sabemos que a esta chica se la follan'".

Sin duda, Bella Thorne ha sido muy valiente al abrirse a contar una de las experiencias más dramáticas que ha pasado siendo una actriz adolescente.