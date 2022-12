Tom Hanks: su mujer Rita Wilson, los problemas con su hijo Chet y la enfermedad que sufre

No solo tiene más de 40 películas a sus espaldas, sino que muchas de ellas han conseguido un gran reconocimiento de crítica y público. Salvar al soldado Ryan, Naúfrago, La Terminal, Atrápame si Puedes o El Código Da Vinci son algunas de las más aclamadas, verdaderos taquillazos que han hecho que el rostro de Tom Hanks sea uno de los más conocidos del cine en todo el mundo. Sus intepretaciones en Philadelphia y Forrest Gump le valieron para ganar dos Premios Oscar como Mejor Actor.

A sus 66 años y con una trayectoria tan extensa, cabe destacar que Tom Hanks no soo ha encontrado el éxito en su vida profesional. También en el ámbito personal ha encontrado la estabilidad junto a su mujer, Rita Wilson, aunque no siempre ha sido fácil mantener la cordialidad con sus cuatro hijos.

Cómo conoció a Rita Wilson, su mujer actual y con la que fue infiel a su ex esposa

Fue en el año 1985 cuando Rita Wilson y Tom Hanks coincidían en el set de rodaje de Voluntarios, la película que hizo que saltasen las chispas entre ellos.

"Rita y yo nos mirábamos el uno al otro, y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real, y no pudo negarlo", dijo sobre aquel flechazo a la revista Esquire en 2006.

Pero había un problema. Tom Hanks estaba, por aquel entonces, casado con la actriz Samantha Lewes, con quien se había comprometido en 1978 y también convertido en padre de sus dos primeros hijos: Colin (1977) y Elizabeth (1982). "Yo estaba casado cuando esto sucedió", admitía sobre su romance extramatrimonial.

"Yo era muy joven e inseguro. Tenía 23 años y mi hijo Colin ya tenía dos años cuando me casé", añadía sobre esta relación fallida que terminó en divorcio en el año 1987, dos años después de haber conocido a Rita. Su primera mujer, Samantha Lewes, terminaría falleciendo en 2002.

Una vez firmada la separación, Hanks se dio el sí quiero con Rita Wilson en el año 1988.

Desde entonces no se han separado y han tenido dos hijos en común: Chester Marlon (1991) y Truman Theodore (1996). Así, Tom Hanks es padre de cuatro hijos. Con todos guarda una buena relación menos con Chester, más conocido como Chet.

Tom Hanks, Rita Wilson, Truman Theodore Hanks, y Elizabeth Hanks // Getty

Qué pasa con su hijo Chet: excesos y problemas familiares

Que Tom Hanks sea uno de los actores más conocidos del planeta ha traído consecuencias para sus hijos. Así lo ha expresado en varias ocasiones su tercer hijo, Chet, que además se ha declarado antivacunas en su canal de Youtube, donde habla también de la posible existencia de los OVNIS.

En este mismo espacio, bautizado como Hanxfit, es donde ha reconocido que su infancia no ha sido fácil a pesar de ser terriblemente privilegiado. "Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño", cuenta sobre lo que califica como un "arma de doble filo".

"Encontré mucho desdén, mucha antipatía, mucha negatividad, porque todos estaban preparados para odiarme", asegura. "Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer algún tipo de reconocimiento. Eso generó mucho desprecio", decía antes de reconocer que echaba en falta "un modelo masculino fuerte a seguir".

Así, cayó en un "camino de autodestrucción hasta los 20 años".

Los problemas con las adicciones comenzaron a los 17 años, cuando reconoce que estaba "fuera de control". Sus padres lo llevaron a un programa terapéutico para adolescentes en una reserva natural con unas rutinas realmente duras. Las recompensas -un sobre de azúcar o una llamada familiar- tenía que ganárselas.

"Me sentía inútil. Sentía que no merecía estar en mi posición. Sentí que no llegaría a nada", recordaba sobre estos momentos complicados de su adolescencia.

La enfermedad de Tom Hanks

El actor, que lleva media vida en el mundo de la interpretación, ha tenido que hacer grandes sacrificios para asumir determinados papeles en el cine. Sus continuos cambios de peso para meterse en la piel de algunos personajes le han terminado generando un problema mayor, la diabetes.

Si sus médicos le habían advertido ya de que estaba predispuesto a sufrirla por su alimentación y estilo de vida, fue el año 2013 cuando llegó el diagnótico definitivo. "Me dijo: '¿sabes esos altos niveles de azúcar en la sangre que tienes desde los 36 años? Bueno, pues te has graduado. Ahora tienes diabetes tipo 2, joven'", aseguró el intérprete en el show de David Letterman en la CBS.

Estos drásticos cambios de peso y haber seguido unas pautas de alimentación un tanto cuestionables son los que le han llevado a ser insulinodependiente. "He sido un idiota por no haber controlado como es debido mi dieta y mi peso", dijo después de reconocer que "tengo diabetes porque fui un idiota".