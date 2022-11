¿Se van a casar Tom Holland y Zendaya? Esto es todo lo que se sabe

Te interesa La foto del beso de Tom Holland y Zendaya con el que confirman su relación

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más populares del momento. Estos actores se conocían desde hace muchos años y eran amigos, sin embargo, ya eran muchos los que pensaban que había demasiada complicidad para que fuera solo eso.

De hecho, fueron unas fotos tomadas en un coche en las que aparecían besándose lo que permitió demostrar que estaban juntos en verano de 2021.

Los actores de Spider-Man: No Way Home han sido bastante discretos con su relación, aunque de vez en cuando en redes sociales han compartido alguna imagen juntos, pero sin duda avanzan a gran velocidad, ya que incluso hay rumores de boda.

Estos vienen a raíz de una noticia de Us Weekly que asegura según una fuente cercana a ambos que ya están planeando un "futuro juntos". De hecho, considera que esta relación ya es "seria y afianzada", y han llegado a hablar de "asentarse y planean un futuro real juntos".

Por el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema para confirmarlo o negarlo, por lo que ahora mismo solo es un rumor, pero sí es cierto que la pareja está pensando en el futuro, ya que se compraron una casa en Londres.

La casa de Tom Holland y Zendaya en Londres

En febrero de este año, el medio The Mirror publicó que habían adquirido una mansión en Richmond, un barrio lujoso a las afueras de Londres. Esta casa tiene un precio de tres millones de libras y se encuentra en el mismo vecindario en el que residen otras estrellas como Angelina Jolie o Mick Jagger.

"Están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos", contó a este medio una fuente cercana a ellos.

Tom Holland y Zendaya // Getty Images

Presiones para no estar juntos

Sin embargo, no todos han apoyado esta relación desde el principio. Amy Pascal, una de las productoras de Spiderman, les advirtió que no era buena idea que fuera pareja mientras trabajaban juntos porque podría "complicar las cosas".

"Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una lección. No vayas allí, simplemente no lo hagas. Intenta no hacerlo", reveló Pascal cuando se hizo público el romance.

Aun así, se ha visto que la relación de Tom y Zendaya avanza a muy buen ritmo, aunque no se sabe si finalmente llegarán a pisar el altar o no.