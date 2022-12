Vicky Martín Berrocal confiesa el motivo por el que jamás se ha atrevido a vestir a Rosalía

Vicky Martín Berrocal ha sido la última invitada a Joaquín, el novato, el programa de moda que triunfa en las noches de Antena 3. La diseñadora de moda se enfrentó a unas cómicas preguntas por parte del exfutbolista y ella tuvo que opinar sobre los estilismos de algunas celebridades, como Bertín Osborne o Rosalía.

Con respecto a la última, la andaluza confesó que "tenía historia con ella". "Ella es flamenca y yo la conocí en una fiesta de Vogue. Se me plantó con su hermana [Pili] al lado, que es su estilista, y me dijo '¿Tú sabes que yo tenía mi cuarto lleno de fotos de tus trajes y yo soñaba con que tú me vistieras?"

Ante esto, la intérprete de Saoko dejo claro que quería que Vicky la vistiera, pero esto no ha llegado a suceder. La diseñadora le contó al deportista el motivo de ello: "Para vestir a Rosalía no le puedes poner cualquier cosa. Ella es muy atrevida, es única, es diferente. Ella lo defiende todo, Lo más extravagante y loco, se lo va a poner y lo va a hacer suyo".

El sueño cumplido de Vicky Martín Berrocal

Pero además, la diseñadora también reveló cuál era su sueño cumplido: haber vestido de flamenca de Penélope Cruz. "Me había quedado con la cosa de vestir a Penélope y ya iba a dejar la flamenca aparcada", explicó, aunque un día la llamó Pedro Almodóvar pidiéndole este encargo: "Y ya me remataron cuando me dijeron que era de flamenca".

Sin duda, Vicky Martín Berrocal ha sorprendido al mundo durante estos años con sus increíbles diseños y vestidos.