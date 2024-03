La vida privada de Leo Harlem: su nombre real, su pareja desde hace 30 años y por qué no tiene hijos

Leo Harlem (61 años) lleva más de 20 años dedicándose al humor, una carrera que le llegó por casualidad. En 2002 sus amigos decidieron enviar a escondidas una actuación suya al El club de la comedia. Fue el pistoletazo de salida, ya que consiguió quedar de cuarto en la final del Tercer Certamen de Monólogos de ese año. Quedó por detrás de Dani Delacámara y por delante de El Monaguillo.

Antes de ello, el leonés había sido camarero, profesión a la que dedicó de los 28 años a los 40, en un bar de Valladolid llamado el Harlem. El cómico, que se llama en realidad Leonardo González Feliz, eligió como apellido profesional el nombre del bar que regentaba.

"Trabajé en un bar vallisoletano que se llamaba Harlem. Allí se ponía música de jazz, soul… Y se me quedó el nombre como si fuera mi propio apellido. Imagínate que me llego a llamar artísticamente Leo González. ¡Parece la placa de un podólogo en la calle! Sólo le falta añadir, 2º C", contó sobre el origen de su nombre artístico en una entrevista en la revista Diez Minutos.

Qué hizo Leo Harlem antes de la comedia

Antes que camarero, Leo Harlem fue estudiante. Se planteó varias salidas profesionales y se matriculó en varias universidades. "Jamás hubiera pensado que iba a ser humorista", contó en una entrevista el pasado verano.

Primero se matriculó en Arquitectura y luego en Derecho, pero abandonó las dos y acabó haciendo un curso de Fisioterapeuta. "Era un estudiante vago", reconoce, asegurando que hoy sí le gustaría volver a estudiar: "Estoy más centrado que en esa época de loca juventud".

Antes que cómico, Leo Harlem fue panadero con su padre, ejerció de ayudante en equipos de fútbol y trabajó de camarero durante 12 años. De esa etapa, que terminó el 1 de marzo de 2003, guarda un gran recuerdo.

Un experto "vividor"

Leo Harlem ha estado recientemente en Cuerpos especiales y nos ha confesado que es un experto en restaurantes y bares. "Antes de dedicarme al mundo del espectáculo me he dedicado a vivir", dijo sobre esta faceta. "He andado mucho por ahí, por todos los sitios. Me gustaba mucho la tasquita, el alterne, aquí qué se come bueno... y ya tenía mi archivo. Se ha reforzado a medida que he viajado más".

Lo tiene todo en la cabeza e incluso reconoce que le gusta también la cocina de nueva creación. "A mí me gusta mucho todo tipo de cocina, pero esta cocina más creativa las comería menos días. Yo legumbres, lentejas, las comería todo el año", ha añadido. Su favorita, en todo caso, es el cocido. También en verano. "Comer cocido en verano es como comer una sauna", ha apuntado.

El día que casi muere

Leo Harlem lleva una vida discreta, pero entre entrevista y entrevista se les escapa alguna que otra confesión. En marzo de 2020, pocos días antes de que empezase el confinamiento por el coronavirus, el cómico sorprendió a Trancas y Barrancas en El Hormiguero al revelar que estuvo a punto de morir.

"Yo estuve muerto ya una vez, de una intoxicación, y lo vi cerca", dijo durante la entrevista de las hormigas. "Es como dormir, pero más bestia", aseguró para luego añadir: "Es una cosa que no te llama. Te quedas dormido para siempre, es un sueño profundo".

Su reflexión, después de ese incidente, es que hay que disfrutar. "Hay que llegar con energía, habértelo pasado bien, haber disfrutado", dijo el humorista.

Nuria, la pareja de Leo desde hace 30 años

En su etapa universitaria conoció a su pareja, Nuria, con la que lleva más de 30 años y de la que acostumbra a hablar muy poco. Tras el confinamiento supimos que habían pasado el encierro separados y que solo hablaban por teléfono. Apenas hicieron videollamadas, le contó a Pablo Motos en una entrevista en El Hormiguero.

En diciembre de 2023, Leo habló públicamente de Nuria por primera vez, contando que es "muy reservado y no va a casi photocalls ni eventos": "Yo tengo mi vida, mi pareja... a mí me gusta la vida sencilla", dijo en Joaquín, el novato.

"Nosotros llevamos una vida muy distinta porque cada uno tiene su trabajo. Yo voy de un lado a otro y mi mujer se queda, pero así es la vida", aclaró el cómico.

En otra entrevista, dejó claro que "no están casados": "No estamos casados, aunque llevamos tantos años que es como una pareja de hecho".

Por qué Leo Harlem no ha tenido hijos

Leo Harlem y su pareja no tienen hijos por decisión propia y el motivo lo dio en una entrevista en 100% Únicos, destacando que era una "gran responsabilidad" y ahora mismo él era incapaz de poder cumplirlo por su ajetreada agenda laboral.

Tanto él como ella, "viajan muchísimo", así que no tener descendencia es "lo más conveniente".

Paradójicamente, el humorista es el rey de las películas familiares, pero él no las buscaba, sino que le llegaron sin pedirlo, como dijo en Cuerpos especiales. "Nunca he sido muy de películas de niños, pero por motivos laborales me he rodeado de series de familias adoptadas y ahí estoy. Voy por la calle y la gente dice 'Tío Paco, tío Paco' y qué le vamos a hacer", apuntó sobre los espectadores de su cine.

