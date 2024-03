Leo Harlem: "Antes de dedicarme al mundo del espectáculo, me he dedicado a vivir"

Leo Harlem es amante del buen comer y, aunque ha venido a Cuerpos especiales a hablar de su película La familia Benetón, ha terminado por ejercer de prescriptor gastronómico.

Con la excusa de que su personaje en la cinta es un apasionado de los torreznos, Eva Soriano y Nacho García le han tirado de la lengua y le han preguntado por un sitio para pedir esta comida.

"En Soria en Casa Augusto, un sitio que ha ganado dos veces el campeonato mundial del torrezno, algo que hay que ponerlo en valor. Buenísimos. Algo espectacular", ha respondido el actor que tiene una teoría que defiende a ultranza: "Yo tengo una frase, donde no hay aceite de oliva no hay civilización. Un continente donde no hay olivos se tiene que plantear muy seriamente su destino en el mundo. Sois una parte residual. Yo estoy convencido de que los romanos llegaron a América y se dieron la vuelta [por este motivo]".

Otra de sus pasiones es la tortilla de patata y, si tiene que elegir donde pedirla, se queda con dos locales concretos en Madrid: "Me gusta mucho la de La Ardosa en la calle Colón, también la hacen muy rico en Casa Braulio, muy jugosita, muy rica".

El cómico es como una guía gastronómica de restaurantes, tascas y bares. "Antes de dedicarme al mundo del espectáculo me he dedicado a vivir", dice sobre esta faceta. "He andado mucho por ahí, por todos los sitios. Me gustaba mucho la tasquita, el alterne, aquí qué se come bueno... y ya tenía mi archivo. Se ha reforzado a medida que he viajado más".

Lo tiene todo en la cabeza e incluso reconoce que le gusta también la cocina de nueva creación. "A mí me gusta mucho todo tipo de cocina, pero esta concina más creativa las comería menos días. Yo legumbres, lentejas, las comería todo el año", ha añadido. Su favorita, en todo caso, es el cocido. También en verano. "Comer cocido en verano es como comer una sauna", ha apuntado.

'La familia Benetón', su nueva película

Leo Harlem aterriza en las salas de cine el viernes 22 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. "Los calendarios de presentación de las películas son vacacionales", ha justificado el actor, que la última vez que visitó Cuerpos especiales fue para presentar la película Vacaciones de verano. "Esa es la nueva educación, abandonar a los niños en el cine para que no se sientan solos", ha bromeado.

Antes de llegar a las salas, La familia Benetón se proyectó en el Festival de Málaga. "Fue muy bien, gustó mucho. Se presentaba fuera de concurso. Es una película que es lo que es, cine familiar, de entretenimiento, pero ha gustado mucho y yo estoy contento", ha apuntado el actor que, pese a no tener hijos, le rodean los niños en pantalla.

"Nunca he sido muy de películas de niños pero por motivos laborales me he rodeado de series de familias adoptadas y ahí estoy. Voy por la calle y la gente dice 'Tío Paco, tío Paco' y qué le vamos a hacer", ha apuntado sobre los espectadores de su cine, de los que todavía no termina de entender su nueva forma de hablar. "Estoy perdido".

Sobre trabajar en cine, asegura que es mucho mejor que en los bares. Los nervios antes de un rodaje son más llevaderos. "Antes en los bares el nervio venía de si ibas a cobrar o no", ha contado a Eva y a Nacho antes de recodar alguna anécdota vivida en esa época más allá de las 12 de las noches. "He visto a gente que ha llegado a las manos, se ponen bravucones".