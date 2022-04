El vídeo viral de Andrew Garfield imitando el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Los Premios Oscar están en el foco mediático desde el pasado domingo y no precisamente por las dotes interpretativas de los premiados. La polémica está a la orden del día en el cine estadounidense desde que Will Smith, en un arrebato de ira, le propinara una tremenda bofetada a Chris Rock en pleno directo.

El motivo parece ser claro: el cómico se mofó del nuevo peinado de la mujer del intérprete de El príncipe de Bel-Air, Jada Pinkett Smith, que reconoció hace unos meses que sufría alopecia. Este chiste es algo que no sentó nada bien a la pareja de actores y que acabó con el propio Will Smith acercándose hasta el escenario para abofetear al humorista.

Will Smith da un tortazo a Chris Rock en los Oscar 2022 // Gtresonline

Este asombroso hecho no pasó desapercibido para la audiencia ni tampoco para los actores presentes que vivieron en directo la agresión, sin saber muy bien si se trataba de una broma planeada o un simple enfado de Smith.

Muchos de ellos, de hecho, reaccionaron sorprendentemente en directo, como la actriz Nicole Kidman, que no pudo evitar convertirse en un meme en las redes sociales después de que su foto tras el bofetón comenzara a circular en Twitter.

El vídeo viral de Andrew Garfield imitando el bofetón de Will Smith

También lo hizo así el actor Andrew Garfield, nominado junto a Will Smith en la categoría de Mejor Actor por su papel en el musical Tick, Tick, Boom, donde dio vida al frustrado dramaturgo Jonathan Larson.

Y es que, tras el altercado en plena gala, el propio intérprete no pudo evitar comentar la jugada de Smith con algunos de los asistentes a la gala mientras abandonaban el Teatro Dolby de Los Angeles.

De hecho, Garfield bromeó sobre el bofetón, llegando a imitar la reacción de Will Smith tras el chiste de Chris Rock. Un clip que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que ha despertado multitud de comentarios entre los fans del intérprete de The Amazing Spider-Man.

No te pierdas este desternillante vídeo de Andrew Garfield: ¡no tiene desperdicio!