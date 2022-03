"Vino hacia mi y le empujé": Detenido el actor Antony Starr, (The Boys) tras una pelea en Alicante

Antoni Starr, 'El Patriota' en 'The Boys', detenido en Alicante por lanzarle una copa a un joven en la cara // Serie The Boys

El actor neozelandés Antony Starr ha dormido en los calabozos de la comisaría de policía Nacional de Alicante tras haber sido detenido poco después de protagonizar una pelea en una conocida zona de copas de Alicante.

Starr, cuyo rostro se ha hecho popular por dar vida a El Patriota en The Boys, se enzarzó en una discusión con un joven de 21 años al que terminó rompiéndole un vaso en la cara. Una agresión que obligó a que el joven fuese atendido por los servicios médicos en el Hospital de Alicante.

Posteriormente, el intérprete fue trasladado a dependencias policiales, donde pasó a disposición judicial. Los motivos que provocaron la discusión no han trascendido.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles, tal y como ha adelantado el diario local La Información. La agresión, que provocó una brecha en la ceja del joven, se produjo en un pub de la calle Castaños, una de las zonas de ocio de la ciudad.

El relato del agredido

La víctima, de nombre Bathuel, es un joven venezolano que trabaja como cocinero en la ciudad. Tuvo que recibir cuatro puntos de sutura y en dependencias policiales aseguró no saber que se trataba de una persona famosa.

Según cuenta, estaba con unos amigos en un pub, charlando con las camareras, que eran conocidas. Allí vieron a un hombre que "estaba que se caía de lo borracho que iba" y que no dejaba de "molestar y empujar porque se tambaleaba".

Ante tal situación, el joven intentó calmarle pero solo consiguió que el actor se enfureciese más. Llegó a romperle la camiseta y los porteros reaccionaron echándole del local, pero el conflicto continuó fuera. "Vino hacia mí y le empujé, se cayó al suelo y allí nos pegamos hasta que llegó la policía, nos separó y le detuvo", explicó la víctima, que además mantiene que Starr le amenazó de muerte.

"No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte", le dijo.

Antony Starr se encontraba en la ciudad valenciana para rodar a las órdenes de Guy Ritchie, que ha elegido algunas localizaciones de Alicante para la película bélica The Interpreter.