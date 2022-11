Will Smith reconoce temer represalias de Hollywood tras la bofetada a Chris Rock

Muchos meses han pasado desde la polémica gala de los Oscar 2022 en la que el protagonista absoluto fue Will Smith, después de dar un puñetazo a Chris Rock tras un comentario infortunado que este último hizo sobre Jada Pinkett Smith y su alopecia.

El actor de Men in black ha hablado sobre este episodio con Entertainment Weekly justo cuando queda poco para que se estrene su nueva película Emancipation, una historia sobre esclavitud en el siglo XVIII, y ha revelado que está asustado de las represalias que Hollywood pueda tener.

"La única incomodidad que tengo en el corazón es que tanta gente ha hecho un trabajo espectacular en esta película", ha contado, esperando que el equipo "no sea penalizado en absoluto" por esa bofetada. "Creo que [el director Antoine Fuqua] y [el director de fotografía Robert Richardson] y Ben Foster y Charmaine Bingwa [sus coprotagonistas] todos han hecho un trabajo tan espectacular", ha indicado.

Del mismo modo, el actor se ha mostrado muy preocupado y ha llegado a confesar que "pierde horas de sueño todas las noches" pensando en que podría haber penalizado a su equipo. "Haré todo lo posible para asegurarme de que todos sean vistos bajo la luz que se merecen", ha afirmado.

Will Smith tuvo que pedir perdón por la bofetada

Hace varios meses, Will Smith ya pidió perdón a través de un video en Instagram. "En ese momento estaba conmocionado. Está todo borroso. Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará", reflexionó

El actor se ha dirigió entonces al humorista: "Así que me disculpo contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar". "He pasado los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento", dejó claro el actor.

"No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", insistió.

Su película todavía no ha visto la luz, así que no se sabe los efectos que tendrá la bofetada de cara a posibles nominaciones. Solo se puede esperar a ver qué ocurre.