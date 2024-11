Un afectado por la DANA hace pública la gran donación de Aitana que la cantante quería mantener anónima

Hay famosos que quieren pasar lo más desapercibidos posibles en todo lo que respecta a su vida privada, y entre ellos se encuentra Aitana. Y aunque la cantante ha mostrado su apoyo y colaboración con los afectados por la DANA, un emprendedor ha desvelado la gran obra que ha hecho Aitana tras la catástrofe.

Julio Braceli, quien lleva retransmitiendo desde la riada de Valencia las consecuencias para los municipios afectados como el suyo (Catarroja) ha querido hacer público algo que la cantante quería mantener en el anonimato.

Para ello, Braceli ha publicado un reels en Instagram: "La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero para mí es de justicia y no puedo callarme, lo tengo que contar, porque es increíble".

El emprendedor ha utilizado para transmitir su mensaje a través de su cuenta profesional, y cuando hizo un vídeo que se hizo muy viral pidiendo ayuda por la "catástrofe humanitaria de dimensiones bíblicas", le llegó una mano amiga: "Aitana, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultraviral me escribió".

"Siempre desde el anonimato total, todos los días, me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella... Su padre increíble, su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar con todo su equipo un fin de semana entero y nadie se ha enterado", ha descrito el afectado.

Así, ha relatado sus conversaciones con ella: "Con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque ha dado mucha visibilidad y está ayudando un montón de pueblos a que llegase mucha información y a poder conectarlos con soluciones de problemas heavys, como el de las botas de agua"

"Aitana ha sido ultracariñosa. Honestamente hoy he tenido la suerte de poder descargar un tráiler de 17 pallets de productos de primera necesidad, y ella no quería que se sepa, pero para mí es de justicia"

El afectado ha insistido en que la atención de Aitana es diaria "sin decir nada a nadie y sin buscar nada a cambio". El usuario de Instagram ha halagado mucho que con la gran repercusión de la artista la catalana se preocupe tanto: "Eso también es ser artista".

"Lo hace desde la empatía absoluta y una humildad con la que flipo. Nos ha ayudado", ha dicho, muy emocionado. Por su parte, Aitana ha querido contestarle públicamente con un comentario a su post: "Julio, nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ¡ENORME!".