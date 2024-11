La cariñosa respuesta de Aitana al afectado que reveló su gran donación a Valencia por la DANA

Julio Braceli, un joven emprendedor valenciano, se ha dedicado desde que llegó la riada a Valencia a comunicar cuáles estaban siendo las consecuencias para todos los pueblos afectados.

Entre ellos, el suyo, Catarroja, donde la ayuda ha estado llegando a cuentagotas desde hace ya una semana. A través de sus redes sociales ha distribuido información sobre donaciones, puntos de reparto, necesidades y ha puesto a disposición de sus seguidores canales para hacer llegar la asistencia de todos los que querían aportar su granito de arena.

Fue él quien destapó que una de las artistas que más se había preocupado por la situación de los pueblos era Aitana. "No quería que lo contase, pero no me puedo callar, es increíble", empezaba sobre unas aportaciones que en principio iban a ser anónimas. Mandó 17 pallets a Valencia con productos de primera necesidad y fue Braceli quien los recibió y descargó. "Aitana ha sido ultracariñosa. Honestamente, hoy he tenido la suerte de poder descargar un tráiler de 17 pallets de productos de primera necesidad, y ella no quería que se sepa, pero para mí es de justicia", decía hace unos días.

Además, el joven ha recalcado el poco interés de Aitana por hacer esto público. Se ha involucrado a nivel personal y su familia también se ha puesto manos a la obra para prestar toda su ayuda. "Siempre desde el anonimato total, todos los días, me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella... Su padre increíble, su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar con todo su equipo un fin de semana entero y nadie se ha enterado", contó el afectado. "Lo hace desde la empatía absoluta y una humildad con la que flipo. Nos ha ayudado", decía, emocionado.

La respuesta de Aitana a Julio

Horas después de hacerse público y viralizarse en redes el testimonio de este joven, Aitana ha querido contestarle públicamente con un comentario a su post: "Julio, nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ¡ENORME!".