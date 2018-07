¿Apuesta por los pechos pequeños o apología de la anorexia de Victoria's Secret?

El lema de la campaña de Victoria's Secret para su última colección de ropa interior es No Padding Is Sexy Now! (Ahora lo sexy es no llevar relleno), sin embargo, lo que parecía una reivindicación de la naturalidad en seguida ha despertado duras críticas en Twitter, que acusan a la marca de promover la anorexia y no la naturalidad, mostrando a modelos extremadamente delgadas y sin curvas, muy alejadas de los estándares que la marca viene defendiendo los últimos años, con modelos voluptuosas -si las comparamos con el resto de modelos de pasarela, claro-.

Ahora bien, en el catálogo de bañadores y bikinis de esta temporada, encontramos la imagen de una modelo que luce una delgadez extrema, que pronto ha sido catalogada de enfermiza en las redes sociales, que reivindican su retirada inmediata. ¿Se hará eco la conocida firma de lencería?

¿Cuándo lograremos normalizar los estándares de belleza dentro de un baremo saludable?