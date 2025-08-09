Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: los artistas y los horarios del sábado 9 de agosto

Amaia en el Primavera Sound de 2025 | Xavi Torrent / Redferns / Getty Images

Se acerca el final del Sonorama Ribera, después de haber vivido actuaciones inolvidables como las de Carolina Durante y Franz Ferdinand; rockeras al ritmo de Rulo y la contrabanda y Viva Suecia y sincera como la de Zahara.

Pero todavía quedan momentos que sumar a la cita musical de este 2025 en Aranda de Duero (Burgos) con Europa FM como emisora oficial, en una cuarta jornada que promete cerrar los shows por todo lo alto. Este sábado 9 de agosto, la buena música continúa de la mano de artistas como Ade Bogotá, La La Love You, Amaia y Judeline.

Te lo contamos todo sobre los horarios y los escenarios:

Sábado 9 de agosto

Escenario Plaza Trigo Vibra Mahou:

12:00 horas: Vangoura

13:00 horas: Vicente Calderón

14:00 horas: ¡Sorpresa!

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Escenario Plaza La Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Histeria Punkrock

12:55 horas: Belice

13:50 horas: Duque

14:45 horas: Doctor Wattson

15:30 horas: David Van Bylen

16:45 horas: Peje + Peredius

Escenario Charco:

12:00 horas: Red Moon Yard

13:00 horas: Cianóticas Perdidas

14:00 horas: Modermain

15:00 horas: Bestia Bebé

16:00 horas: Fin del Mundo

17:00 horas: Carlos Ann

Escenario Big Bang:

13:00 horas: Workshop - Fabrica tu propio cargador solar (Big Bang Collective)

15:00 horas: El despertar de la conciencia (Cristina Moreno-Castillo)

16:00 horas: Del Big Bang al más allá. Historia del universo (Con Elena Martínez Blanco)

17:00 horas: DeepSky - show de planetario (Alberto Díaz Dorado)

Escenario Le Club / Café Central:

13:00 horas: Ascua

16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Sonorama Baby:

11:30 horas: Musas y Fusas

13:00 horas: Miguel de Lucas

Escenario Aranda de Duero:

19:45 horas: Carlos Sadness

21:40 horas: Amaia

00:25 horas: La La Love You

02:30 horas: Don Patricio

04:25 horas: Ley DJ

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Iñigo Quintero

20:35 horas: Duncan Dhu

22:50 horas: Arde Bogotá

01:30 horas: Dorian

03:25 horas: Delaporte

Escenario Tierra de Sabor:

19:40 horas: Paula Mattheus

21:10 horas: Los Niños Jesús

22:50 horas: Cala Vento

00:30 horas: Judeline

02:10 horas: Embusteros

03:50 horas: Telephunken

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Diagnóstico Binario

20:20 horas: Melifluo

22:00 horas: Carlos Ares

23:40 horas: The K’s

01:20 horas: Delgao

03:00 horas: Víctor Rutty, Rober del Pyro & DJ Kaef

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Inazio

20:00 horas: Alis

21:00 horas: Gara Durán

22:00 horas: Maestro Espada

23:00 horas: Maximiliano Calvo

23:50 horas: DJ Diry

01:05 horas: Chemical UFO

02:20 horas: DEU!

03:35 horas: Danielss

Escenario Comedia: