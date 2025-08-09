Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: los artistas y los horarios del sábado 9 de agosto
El Sonorama Ribera está viviendo una edición inolvidable este 2025, y este sábado 9 de agosto Aranda de Duero continúa su estela de éxitos en directo en una cuarta jornada que promete seguir sorprendiendo.
El festival Sonorama Ribera 2025 vuelve a apostar por la accesibilidad e inclusión
Se acerca el final del Sonorama Ribera, después de haber vivido actuaciones inolvidables como las de Carolina Durante y Franz Ferdinand; rockeras al ritmo de Rulo y la contrabanda y Viva Suecia y sincera como la de Zahara.
Pero todavía quedan momentos que sumar a la cita musical de este 2025 en Aranda de Duero (Burgos) con Europa FM como emisora oficial, en una cuarta jornada que promete cerrar los shows por todo lo alto. Este sábado 9 de agosto, la buena música continúa de la mano de artistas como Ade Bogotá, La La Love You, Amaia y Judeline.
Te lo contamos todo sobre los horarios y los escenarios:
Sábado 9 de agosto
Escenario Plaza Trigo Vibra Mahou:
- 12:00 horas: Vangoura
- 13:00 horas: Vicente Calderón
- 14:00 horas: ¡Sorpresa!
- 15:00 horas: ¡Sorpresa!
Escenario Plaza La Sal Vibra Mahou:
- 12:00 horas: Histeria Punkrock
- 12:55 horas: Belice
- 13:50 horas: Duque
- 14:45 horas: Doctor Wattson
- 15:30 horas: David Van Bylen
- 16:45 horas: Peje + Peredius
Escenario Charco:
- 12:00 horas: Red Moon Yard
- 13:00 horas: Cianóticas Perdidas
- 14:00 horas: Modermain
- 15:00 horas: Bestia Bebé
- 16:00 horas: Fin del Mundo
- 17:00 horas: Carlos Ann
Escenario Big Bang:
- 13:00 horas: Workshop - Fabrica tu propio cargador solar (Big Bang Collective)
- 15:00 horas: El despertar de la conciencia (Cristina Moreno-Castillo)
- 16:00 horas: Del Big Bang al más allá. Historia del universo (Con Elena Martínez Blanco)
- 17:00 horas: DeepSky - show de planetario (Alberto Díaz Dorado)
Escenario Le Club / Café Central:
- 13:00 horas: Ascua
- 16:00 horas: She's a Star DJ
Escenario Sonorama Baby:
- 11:30 horas: Musas y Fusas
- 13:00 horas: Miguel de Lucas
Escenario Aranda de Duero:
- 19:45 horas: Carlos Sadness
- 21:40 horas: Amaia
- 00:25 horas: La La Love You
- 02:30 horas: Don Patricio
- 04:25 horas: Ley DJ
Escenario Ribera del Duero:
- 19:00 horas: Iñigo Quintero
- 20:35 horas: Duncan Dhu
- 22:50 horas: Arde Bogotá
- 01:30 horas: Dorian
- 03:25 horas: Delaporte
Escenario Tierra de Sabor:
- 19:40 horas: Paula Mattheus
- 21:10 horas: Los Niños Jesús
- 22:50 horas: Cala Vento
- 00:30 horas: Judeline
- 02:10 horas: Embusteros
- 03:50 horas: Telephunken
Escenario AFMCYL:
- 19:00 horas: Diagnóstico Binario
- 20:20 horas: Melifluo
- 22:00 horas: Carlos Ares
- 23:40 horas: The K’s
- 01:20 horas: Delgao
- 03:00 horas: Víctor Rutty, Rober del Pyro & DJ Kaef
Escenario Glo Music Hall:
- 19:00 horas: Inazio
- 20:00 horas: Alis
- 21:00 horas: Gara Durán
- 22:00 horas: Maestro Espada
- 23:00 horas: Maximiliano Calvo
- 23:50 horas: DJ Diry
- 01:05 horas: Chemical UFO
- 02:20 horas: DEU!
- 03:35 horas: Danielss
Escenario Comedia:
- 20:30 horas: Soy la Forte Podcast
- 21:00 horas: La Banda Sonora de Mi Vida
- 21:30 horas: Miguel Martín
- 21:50 horas: Rubén García
- 22:20 horas: Sergio Encinas
- 22:45 horas: Rancius DJ